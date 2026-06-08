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تلفزيون نقلا عن مسؤول: إسرائيل توقف قصف إيران بطلب من ترامب

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8 يونيو حزيران (رويترز) – نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله اليوم الاثنين إن إسرائيل أوقفت غاراتها على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول أنه إذا استمرت هجمات جماعة حزب الله اللبنانية على البلدات الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكر تقرير القناة أيضا، نقلا عن المسؤول الإسرائيلي، أن الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان ستستمر بكامل قوتها في الأيام المقبلة.

(تغطية صحفية رامي أيوب – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

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