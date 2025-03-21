تلفزيون ومصادر: الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم

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دبي (رويترز) – أفاد تلفزيون السودان ومصادر عسكرية بأن الجيش السوداني سيطر بالكامل على القصر الرئاسي في الخرطوم يوم الجمعة، في أحد أهم التطورات في صراع مستمر منذ عامين يهدد بتقسيم البلاد.

وأضافت المصادر أن الجيش يجري عمليات تفتيش في المناطق المحيطة بالقصر بحثا عن عناصر من قوات الدعم السريع.

كما ذكرت مصادر عسكرية لرويترز أن عناصر من القوة شبه العسكرية دخلت مباني ومحلات تجارية في غرب وسط الخرطوم.

وقالت المصادر “عناصر الدعم أصبحوا داخل المباني والمحلات التجارية في السوق إضافة إلي منطقة المقرن في غرب وسط الخرطوم”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من قوات الدعم السريع.

كانت القوات شبه العسكرية قد سيطرت سريعا على القصر ومعظم العاصمة عند اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، لكن الجيش السوداني عاد في الأشهر القليلة الماضية وتقدم ببطء نحو القصر المطل على نهر النيل.

وبدأت قوات الدعم السريع في وقت سابق من هذا العام تشكيل حكومة موازية، وتسيطر على أجزاء من الخرطوم وأم درمان المجاورة بالإضافة إلى غرب السودان حيث تقاتل للسيطرة على آخر معاقل الجيش في الفاشر بدارفور.

وقد تسرع السيطرة على العاصمة فرض الجيش سيطرته الكاملة على وسط السودان، وترسخ الانقسام الإقليمي بين شرق البلاد وغربها.

وتعهد الجانبان بمواصلة القتال للسيطرة على ما تبقى من البلاد، ولم تنجح أي جهود خلال محادثات السلام.

واندلعت الحرب وسط صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل انتقال كان مخططا إلى الحكم المدني.