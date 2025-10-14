تلفزيون ومصدر: الرئيس السوري يزور موسكو يوم الأربعاء

reuters_tickers

القاهرة (رويترز) – أفاد تلفزيون سوريا الموالي للحكومة ومصدر مطلع يوم الثلاثاء بأن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور موسكو غدا الأربعاء، على الرغم من تأجيل قمة عربية كان من المقرر أن يحضرها في العاصمة الروسية.

وقال مصدر رسمي سوري إن من المقرر أن يجري الشرع محادثات حول استمرار وجود قاعدة بحرية لروسيا في طرطوس وقاعدتها الجوية في حميميم.

وأضاف المصدر أن الشرع سيطلب أيضا من روسيا بصفة رسمية تسليم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد حليف روسيا لمحاكمته على ما قال إنها جرائم ضد السوريين.

وقاد الشرع، الذي كان يرأس فرع تنظيم القاعدة في سوريا، قوات المعارضة المسلحة إلى دمشق في ديسمبر كانون الأول وشكّل حكومة جديدة.

وفر الأسد من العاصمة وحصل على اللجوء في روسيا.

وسعت موسكو منذ ذلك الحين إلى الحفاظ على علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، بما في ذلك تقديم الدعم الدبلوماسي لدمشق في مواجهة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وفي يوليو تموز، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو.

كانت زيارة الشيباني الأولى منذ الإطاحة بالأسد.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي وكندة مكية-إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)