مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

تلوث نفطي يطال السواحل السياحية شمال غرب فنزويلا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تضرر صيد الاسماك والسياحة بسبب تلوث نفطي يطال منذ عدة أيام الساحل الشمالي الغربي لفنزويلا، بحسب سكان ونشطاء بيئيين.

وفي بويرتو كابيلو في ولاية كارابوبو، بالقرب من مصفاة إيل باليتو، وهي الأكبر في البلاد، تغطي بقع داكنة كبيرة الرمال والصخور، على ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وقال الباحث البيئي إدواردو كلاين على منصة “إكس”، أن “بقعة نفطية ضخمة” توازي “225 كيلومترا مربعا” تم رصدها في المنطقة، ونشر أيضا  صورا التقطتها الأقمار الصناعية. 

ولم تعلق شركة النفط المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويلا على الفور.

وقال الصياد أنطونيو جيوستي لوكالة فرانس برس الاثنين “نحن عاطلون عن العمل منذ ثمانية أيام لأننا لا نستطيع الذهاب إلى الصيد … ما زال هناك نفط” قبالة ساحل بويرتو كابيلو. 

تسببت مصفاة إل باليتو في حدوث تلوث في نهاية عام 2023، وتحدثت الشركة حينها عن “تسرب وقود ومياه مستخدمة ونفايات سائلة إلى البيئة البحرية”.

انخفض انتاج فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي من النفط في العالم، من 3 ملايين برميل يوميا قبل أكثر من عقد إلى 400 ألف في عام 2020 بسبب الفساد وسوء الإدارة والعقوبات الأميركية.

ويقترب إنتاجها الآن من مليون برميل يوميا. ويرى خبراء أن معدات الانتاج في حالة سيئة جدا.

بور/ريم/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
12 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
27 إعجاب
57 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
30 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية