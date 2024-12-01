تمديد المفاوضات حول معاهدة الحد من التلوث بالبلاستيك في كوريا الجنوبية

afp_tickers

6دقائق

أعلن رئيس المفاوضات للتوصل إلى معاهدة عالمية ضد التلوث البلاستيكي في بوسان بكوريا الجنوبية الأحد الفشل في التوصل إلى اتفاق على أن تُستأنف المحادثات في موعد لاحق.

وقال سفير الإكوادور لويس فاياس فالديفييسو لدى افتتاح الجلسة العامة الأخيرة لمفاوضات الأمم المتحدة إن “العديد من القضايا الحاسمة ما زالت تمنعنا من التوصل إلى اتفاق عام. وما زالت هذه القضايا التي لم يتم حلها شائكة، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لحلها بشكل فعال”.

وأضاف “علينا أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه (خلال أسبوع من العمل). هناك اتفاق عام على استئناف الجلسة في موعد لاحق”.

بعد عامين من المحادثات، كان أمام أكثر من 170 دولة ممثلة في الاجتماع الخامس والأخير من حيث المبدأ للجنة التفاوض الحكومية الدولية لمعاهدة مكافحة التلوث البلاستيكي (INC-5) حتى مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق.

لكن منذ افتتاح الجلسة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تحولت المفاوضات إلى ما يشبه حوار الطرشان بين أغلبية من الدول الراغبة في اتفاق طموح ومجموعة صغيرة من الدول المنتجة للنفط بقيادة روسيا والسعودية وإيران.

– “عرقلة مستمرة” –

قالت وزيرة الطاقة الفرنسية أولغا جيفيرنيه “نحن قلقون بشأن استمرار العرقلة” من جانب بعض الدول المنتجة للنفط.

وتحدث دبلوماسي أوروبي شارك في المفاوضات لوكالة فرانس برس عن مماطلة واجتماعات لا نهاية لها ضمن مجموعات الاتصال المختلفة، استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح من دون تحقيق أدنى تقدم.

وقال الدبلوماسي، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، “كان هناك ما يصل إلى 60 مداخلة مدة كل منها خمس دقائق لتغيير جملة بسيطة” من مسودة الاتفاق. وأضاف “نفضل المغادرة من دون اتفاق بدلا من الخروج باتفاق سيئ، لكننا غير سعداء. الوضع سيء للغاية”.

تزايد الشعور بالإحباط طوال الأسبوع لدى “تحالف الطموحات العالية” الذي يجمع الدول المؤيدة لتبني معاهدة قوية تتناول “دورة حياة” البلاستيك بأكملها، أي بدءا من إنتاج البوليمرات من المنتجات البترولية وحتى إدارة النفايات البلاستيكية.

ويعارض التحالف مجموعة صغيرة تقودها روسيا والمملكة العربية السعودية وإيران التي ترى أن المعاهدة يجب أن تتناول فقط إدارة النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها.

إلا أن الدول الطموحة أرادت اختتام مؤتمر بوسان بنبرة إيجابية. وقالت رئيسة الوفد الرواندي جولييت كابيرا في الجلسة العامة “لقد أحرزنا تقدما نحن في أمس الحاجة إليه في مجموعة من القضايا التي ستكون حاسمة بالنسبة للمعاهدة لتحقيق هدفها المتمثل في حماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للتلوث البلاستيكي”.

وأضافت “ومع ذلك، فإننا نعرب عن قلقنا العميق بشأن الدعوات المستمرة من مجموعة صغيرة من الدول لإزالة الأحكام الملزمة الضرورية لجعل المعاهدة فعالة”.

ودعت كابيرا التي كانت تتحدث نيابة عن مجموعة مكونة من 85 دولة، من جميع المندوبين الذين يشاركونها موقفها الوقوف عند نهاية كلمتها، فقوبلت بتصفيق مدو.

– “فجوة كبيرة” –

إذا لم يتم القيام بأي شيء، سيتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2060، بعد أن تضاعف الإنتاج العالمي ثلاث مرات إلى 1,2 مليار طن مقابل 460 مليون طن في عام 2019، وفقا لحسابات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وكلفت مجموعة الدول المعارضة للاتفاق الذي ينص على خفض الإنتاج الكويت بالتعبير عن موقفها في نهاية المفاوضات. وقال ممثل الكويت إن “المسألة ليست مسألة أقلية أو أغلبية. إن وجودنا هنا يعكس التزاما صريحا بمكافحة التلوث البلاستيكي”، مطالبا “باحترام” مجموعته.

وأضاف “لكن لا بد من أن نعرب عن قلقنا البالغ بشأن الطريقة التي جرت بها هذه المفاوضات”، قائلا إن المندوبين تجاوزوا تفويضهم بالمطالبة بخفض الإنتاج.

وتابع المندوب الكويتي إن “الغرض من هذه المعاهدة هو إنهاء التلوث البلاستيكي، وليس البلاستيك نفسه. … لم نسمع أي مقترحات بشأن ما يمكن أن يحل محل البلاستيك”.

من جانبه، أقر عضو في الوفد الإيراني بوجود “فجوة كبيرة” بين مواقف الدول. وقال “ما زلنا مصممين على مواصلة المفاوضات البناءة”، قائلا إنه مستعد لاستئناف المفاوضات في وقت لاحق على أساس مسودة الاتفاق التي تم التفاوض عليها في بوسان.

بور/ص ك/ب ق