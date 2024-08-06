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تمديد تعليق رحلات “إير فرانس” و”ترانسافيا” إلى بيروت حتى الخميس ضمنًا على الأقل

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أفادت شركة “إير فرانس” للطيران وكالة فرانس برس الثلاثاء بأنها وشركة “ترانسافيا” تمددان مجددًا تعليق رحلاتهما بين باريس ومطار بيروت الدولي حتى الثامن من آب/أغسطس ضمنًا بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان.

وقالت المجموعة إن استئناف الرحلات الجوية المتوقفة منذ 29 تموز/يوليو “سيخضع لتقييم جديد للوضع الميداني” موضحة ان هذا القرار “يطبق أيضا على شركة ترانسافيا-فرنسا”.

الى جانب “إير فرانس” و”ترانسافيا” فان عدة شركات طيران علقت رحلاتها الى العاصمة اللبنانية على خلفية المخاوف من تصعيد عسكري بين اسرائيل وحزب الله الشيعي، مثل شركة لوفتهانزا الألمانية التي علقت رحلاتها الى بيروت حتى 12 آب/اغسطس.

وقالت “إير فرانس” إن الرحلات بين باريس وتل ابيب مستمرة في المقابل “بشكل طبيعي” خلافا لشركات طيران أخرى قامت بتعليقها.

هرك/كبج-نور/ريم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية