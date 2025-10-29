تنديد فلسطيني بقرار إسرائيل منع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – ندد نادي الأسير الفلسطيني يوم الأربعاء بقرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مواصلة منع الصليب الأحمر الدولي من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، متذرعا بما سماها “أسباب امنية”.

وقال النادي في بيان إن هذا القرار “يشكل غطاء إضافيا لمنظومة السجون الإسرائيلية لمواصلة جرائمها ومنها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين والتستر عليها”.

وأضاف “يأتي هذا القرار مع تصاعد المطالبات بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والتي أوقفها الاحتلال منذ بدء الحرب، وكذلك تصاعد الكشف عن الجرائم غير المسبوقة في السجون من خلال شهادات الأسرى، لا سيما بعد إتمام صفقة التبادل الأخيرة”.

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة بعد هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة ومعسكرات للجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية في السابع من أكتوبر تشرين الأول في العام 2023.

وقالت إسرائيل إن 1200 إسرائيلي قتلوا في هذا الهجوم فيما تشير أحدث الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ذلك الهجوم تجاوز 68 ألف فلسطيني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه وقّع على قرار يقضي بمنع الصليب الأحمر الدولي من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لأسباب أمنية.

وجاء في القرار الصادر عن كاتس أن زيارة الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين “يعرض أمن الدولة للخطر”.

ودعا نادي الأسير في بيانه المجتمع الدولي إلى “تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك القتل العمد والإعدامات الميدانية التي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية”.

وطالب النادي “بالضغط الفوري على سلطات الاحتلال للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زياراتها للأسرى، داعيا الصليب الأحمر إلى اتخاذ موقفٍ علني وواضح إزاء قرار الاحتلال بمنع هذه الزيارات، في ظل استمرار حرمان عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم منذ بدء حرب الإبادة حتى اليوم”.

وذكر نادي الأسير أن إسرائيل تواصل اعتقال 9100 فلسطيني في سجونها منهم 400 طفل و49 سيدة.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة – تحرير حسن عمار)