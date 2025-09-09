تنديد قطري وعربي بالهجوم الإسرائيلي على قياديي حماس بالدوحة

من آندرو ميلز وجنى شقير وأحمد الإمام

الدوحة/دبي (رويترز) – شنت إسرائيل غارة جوية استهدفت قيادات لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر يوم الثلاثاء، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية التي امتدت في أنحاء الشرق الأوسط لتشمل الدولة الخليجية، التي تتخذها الحركة قاعدة سياسية لها منذ فترة طويلة.

ونددت قطر، التي تتوسط بين حماس وإسرائيل، بالهجوم الإسرائيلي “الجبان” على قيادات حماس ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال مصدران من حماس لرويترز إن مسؤولي الحركة في فريق التفاوض بشأن وقف إطلاق النار في غزة نجوا من الهجوم الذي جاء بعد أمر لإخلاء مدينة غزة حيث تشن إسرائيل هجوما لمحاولة القضاء على الحركة وتدمير قدراتها العسكرية في قطاع غزة.

وأبلغ مسؤولون إسرائيليون رويترز بأن الضربة استهدفت كبار قياديي حماس، ومن بينهم خليل الحية رئيس الحركة في غزة وكبير مفاوضيها. وفي واشنطن، قال مسؤول في البيت الأبيض إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بالضربة مسبقا.

وقع الهجوم بعد وقت قصير من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن إطلاق نار أسفر عن مقتل ستة أشخاص عند محطة للحافلات على مشارف القدس يوم الاثنين.

ومن المرجح أن يشكل الهجوم ضربة خطيرة، إن لم تكن قاضية، للجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة أنه وقع في قطر التي استضافت جولات عدة من المحادثات.

وأثارت العملية الإسرائيلية ردود فعل قوية.

ووصفت الإمارات، التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم عام 2020، الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه “سافر وجبان”.

وسبق أن أعربت أبوظبي عن غضبها من خطة وزير إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن ذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

ونددت السعودية يوم الثلاثاء أيضا بما سمته “الاعتداء الإسرائيلي الغاشم” على سيادة قطر.

وعبر بابا الفاتيكان البابا ليو عن قلقه الشديد يوم الثلاثاء إزاء عواقب الهجوم الإسرائيلي على قطر، رغم أنه يمتنع عادة عن الإدلاء بتصريحات ارتجالية.

وقال البابا ليو للصحفيين خارج مقر اقامته الصيفي في كاستل جاندولفو “هناك أنباء بالغة الخطورة الآن: هجوم إسرائيلي على بعض قادة (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس في قطر. الوضع برمته خطير للغاية”.

وأضاف “لا نعرف كيف ستسير الأمور. إنه أمر خطير حقا”.

وقال البابا للصحفيين، الذين طلبوا أيضا تعليقا على الوضع في قطاع غزة، “علينا مواصلة العمل والإصرار على السلام”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هجوم الدوحة “مبرر تماما”، وإنه أُمر به بعد هجوم القدس يوم الاثنين ومقتل أربعة جنود إسرائيليين في غزة.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على دولار للبرميل بعد الهجوم في قطر.

* انفجارات وأعمدة دخان أسود

أصدر الجيش الإسرائيلي في غضون ذلك أوامر إخلاء لسكان مدينة غزة، مما أثار حالة من الذعر والارتباك، بعد أن أعلنت إسرائيل أنها على وشك شن هجوم على المنطقة للقضاء على حماس.

ويتوقع سكان أكبر منطقة حضرية في القطاع، والتي كان يسكنها مليون فلسطيني قبل الحرب، هجوما شرسا منذ أسابيع حين وضعت الحكومة الإسرائيلية خطة لتوجيه ضربة قاضية لحماس فيما تصفه بأنه آخر معاقل الحركة.

ويزداد القلق في منطقة خيام بمدينة غزة تؤوي مرضى سرطان نازحين.

وقال باجس الخالدي، وهو أحد مرضى السرطان النازحين، بينما كان آخرون يتفقدون أنقاض عدة مبان دُمرت في هجوم إسرائيلي، “مفيش مكان أساسا، ولا بالجنوب ولا بالشمال… احنا اليوم أصبحنا بين فكي كماشة… حتى مفيش أماكن ننزح إلها”.

يقول المنتقدون الدوليون إن خطة إسرائيل في غزة، والتي تشمل نزع السلاح من القطاع بأكمله مع سيطرة إسرائيل الأمنية عليه، ربما تؤدي إلى تفاقم المحنة الإنسانية التي يعيشها 2.2 مليون فلسطيني هناك.

وأثارت خطة الهجوم على غزة القلق داخل إسرائيل حيث تباين مدى التأييد للحرب. وقال مسؤولون إسرائيليون إن القيادة العسكرية الإسرائيلية حذرت نتنياهو من توسيع نطاق الحرب.

وتخشى عائلات الرهائن الإسرائيليين ومؤيدوهم من أن يعرض هذا الهجوم الأسرى للخطر.

ويقول نتنياهو إنه يتصرف بدافع مصلحة إسرائيل بالتحرك للقضاء على حماس من أجل حماية بلاده من أي هجمات أخرى.

وقال شهود من رويترز إن دوي عدة انفجارات سُمع في العاصمة القطرية الدوحة.

وتصاعدت أعمدة دخان أسود من محطة وقود بمنطقة لقطيفية في المدينة. وبجوار المحطة مباشرة، يقع مجمع سكني صغير يحرسه الحرس الأميري القطري على مدار الساعة منذ بداية الصراع في غزة.

وتجمعت سيارات إسعاف وما لا يقل عن 15 سيارة شرطة وأخرى حكومية لا تحمل علامات في الشوارع المحيطة بموقع الانفجار بعد ساعة من وقوعه.

وقتلت إسرائيل عددا من كبار قادة حماس منذ أن شنت الحركة هجوما على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وشنت إسرائيل كذلك غارات جوية وعمليات عسكرية أخرى في لبنان وسوريا وإيران واليمن خلال صراع غزة.

وهاجمت إسرائيل في لبنان جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، وفي اليمن شنت غارات جوية على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران أيضا. وشنت كلتا الجماعتين غارات على إسرائيل خلال صراع غزة.

(شارك في التغطية ستيفن شير ومعيان لوبيل من القدس – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)