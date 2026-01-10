تنظيم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات بين 3 و5 شباط/فبراير

تُنظَّم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات، في الفترة من 3 إلى 5 شباط/فبراير المقبل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبد الله القرقاوي إنّ “القمة العالمية للحكومات تواصل ترسيخ موقعها على خارطة أهم وأبرز الفعاليات الداعمة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التعاون الدولي المثمر بين الحكومات والمؤسسات الدولية على الصعيد العالمي”.

وأشار القرقاوي إلى أن “تعزيز الشراكات الحكومية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة على مدار 12 دورة عبر منصة القمة أسهم في صياغة العديد من الاستراتيجيات والسياسات والرؤى الحكومية انعكست في تطوير العمل الحكومي لدى العديد من الحكومات المشاركة، وشكل دعماً للمسيرة التنموية الشاملة والمستدامة، وتعزيزاً لرخاء وازدهار الشعوب والمجتمعات”.

