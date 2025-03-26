تواصل تجاري بين واشنطن وبكين وتعبير عن “مخاوف” متبادلة

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أجرى الممثل التجاري للبيت الأبيض جاميسون غرير ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ اجتماعا عبر الفيديو الأربعاء هو الأول بين الرجلين، عبر خلاله كل منهما عن “مخاوف” بلاده بشأن الممارسات الاقتصادية والتجارية للطرف الآخر.

وقال مكتب غرير في بيان إنه أجرى “نقاشا صريحا” مع هي، منتهزا الفرصة “للتعبير عن مخاوف جدية بشأن الممارسات والسياسات غير العادلة والمنافية للمنافسة” من قبل بكين.

من جانبه، ذكر هي ليفينغ ب”مخاوف بكين الجدية” بشأن تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 20% على جميع المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة، فضلا عن احتمال تطبيق واشنطن لما يسمى الرسوم الجمركية “المتبادلة” اعتبارا من 2 نيسان/أبريل.

تنص الرسوم الجمركية “المتبادلة” للرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظريا على أن المنتجات الآتية من دولة وتدخل أسواق الولايات المتحدة ستخضع الآن للضريبة نفسها على المنتجات الأميركية المصدرة إلى هذه الدولة.

والملف الآخر المثير لقلق الصين هو التحقيقات التي أجراها الممثل التجاري الأميركي والتي قد تفضي إلى فرض رسوم جمركية على قطاعات جديدة بالإضافة إلى تلك التي فرضتها واشنطن “على أساس مسألة الفنتانيل”.

برر ترامب تطبيق رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية بالدور الذي تلعبه صناعات البلاد في إنتاج وتطوير وتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، بينما تواجه البلاد أزمة صحية خطيرة ناجمة عن هذه المادة الأفيونية القوية.

في المقابل اتفقت العاصمتان على “الحفاظ على علاقات اقتصادية وتجارية مستقرة بين الصين والولايات المتحدة والحفاظ على التواصل بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

وهذا التواصل هو الثاني بين هي وعضو في الحكومة الأميركية مكلف السياسة الاقتصادية، بعد أن تباحث في نهاية شباط/فبراير مع وزير الخزانة سكوت بيسينت.

وبالإضافة إلى زيادة نسبة 20% على كافة المنتجات الصينية، فرضت الولايات المتحدة ضرائب بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم من حيثما أتيا، لترتفع الرسوم الجمركية على هذه المعادن إلى 45% عندما تأتي من الصين.

كما هددت واشنطن بزيادة الضرائب بشكل كبير على المنتجات من الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، الأمر الذي سيؤثر بشكل أكبر على الصين، أول زبائن كراكاس، قبل الهند والولايات المتحدة.

الس/ليل/ب ق