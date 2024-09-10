توافق عربي لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد اسرائيل وطلب تشغيل معبر رفح

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شهد اجتماع وزراء الخارجية العرب الثلاثاء في القاهرة توافق دول عربية على التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد الوزراء على ضرورة تشغيل معبر رفح لإغاثة غزة وطالبوا بانسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة بما في ذلك الشريط الحدودي.

وأفاد البيان الختامي لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عن “توافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 على التدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.

لجأت جنوب إفريقيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى محكمة العدل الدولية وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه الدولة العبرية بشدة.

كذلك شدد الوزراء خلال اجتماعهم “على ضرورة تشغيل معبر رفح، ورفع جميع العراقيل” أمام نفاذ المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة.

وشدد الوزراء على ضرورة “انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح”، مؤكدين على أن أن الحدود الفلسطينية المصرية “لا يجوز المساس بها”.

بدأت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتوعّدت إسرائيل بـ”القضاء” على الحركة. أسفرت الغارات والقصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة ردّا على الهجوم عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس التي لا تفصّل عدد المقاتلين وعدد المدنيين.

وحث بيان الجامعة العربية الثلاثاء الدول الأعضاء “على توفير الدعم المالي اللازم لدولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية شفافة يُتفق عليها، لمواجهة الإجراءات العقابية التي تمارسها إسرائيل”.

وحذّر الوزراء العرب في البيان من تداعيات “شن عدوان واسع على لبنان، ما قد يدفع الى اشتعال حرب اقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة”.

كما دعا مجلس الجامعة العربية المحكمة الجنائية الدولية “لاستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الاسرائيلي”.

بام/ص ك