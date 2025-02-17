توتال وإيني تبرمان اتفاقا مع قبرص ومصر لتصدير غاز طبيعي مسال إلى أوروبا

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أبرمت شركتا النفط العملاقتان “توتال إنرجيز” و”إيني” الاثنين اتفاقا مع قبرص ومصر لاستغلال حقل كرونوس البحري للغاز المُكتشف في 2022، ما سيتيح تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بحسب ما ذكرت “توتال إنرجيز” في بيان.

وقالت الشركة إن “الاتفاق يحدد إطارا يسمح بمعالجة غاز كرونوس من خلال البنى التحتية الحالية في حقل ظهر البحري في مصر ثم إسالته في مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي في مصر، من أجل تصديره إلى أوروبا”.

ويأتي الاتفاق بعد اختبارات واعدة أجريت مطلع العام 2024 في المنطقة الواقعة على بعد حوالى 160 كيلومترا جنوب غرب قبرص، أكدت وجود “إمكانات إنتاج ممتازة في بئر كرونوس 2″، بحسب ما أشارت شركة “توتال إنرجيز” حينها.

كما تم اكتشاف بئرين أخريين في المنطقة نفسها هما كاليبسو-1 وزوس-1 في عامي 2018 و2022.

هذه المنطقة التي يطلق عليها اسم “بلوك 6” هي واحدة من أصل 13 رقعة داخل منطقة قبرص الاقتصادية الخالصة يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

وتبلغ حصة مشاركة مجموعة “توتال إنرجيز” الفرنسية في العمل في حقل كرونوس-2 في الرقعة 6 خمسين في المئة مقابل 50% لشركة إيني.

وأوضح مدير قسم الاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة توتال إنرجيز جوليان بوجيه في بيان للشركة أن الاتفاق يهدف إلى “الاستفادة من المرافق القائمة في مصر” التي توفر “قدرة متاحة لإسالة الغاز”.

وأضافت توتال إنرجيز أن الأطراف المختلفة “ستقوم حاليا بإعداد خطة التطوير والإنتاج في كرونوس، بتعاون وثيق مع السلطات القبرصية”.

هرس/س ح/ب ق