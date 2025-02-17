مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

توتال وإيني تبرمان اتفاقا مع قبرص ومصر لتصدير غاز طبيعي مسال إلى أوروبا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أبرمت شركتا النفط العملاقتان “توتال إنرجيز” و”إيني” الاثنين اتفاقا مع قبرص ومصر لاستغلال حقل كرونوس البحري للغاز المُكتشف في 2022، ما سيتيح تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بحسب ما ذكرت “توتال إنرجيز” في بيان. 

وقالت الشركة إن “الاتفاق يحدد إطارا يسمح بمعالجة غاز كرونوس من خلال البنى التحتية الحالية في حقل ظهر البحري في مصر ثم إسالته في مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي في مصر، من أجل تصديره إلى أوروبا”. 

ويأتي الاتفاق بعد اختبارات واعدة أجريت مطلع العام 2024 في المنطقة الواقعة على بعد حوالى 160 كيلومترا جنوب غرب قبرص، أكدت وجود “إمكانات إنتاج ممتازة في بئر كرونوس 2″، بحسب ما أشارت شركة “توتال إنرجيز” حينها. 

كما تم اكتشاف بئرين أخريين في المنطقة نفسها هما كاليبسو-1 وزوس-1 في عامي 2018 و2022. 

هذه المنطقة التي يطلق عليها اسم “بلوك 6” هي واحدة من أصل 13 رقعة داخل منطقة قبرص الاقتصادية الخالصة يحتمل أن تكون غنية بالغاز. 

وتبلغ حصة مشاركة مجموعة “توتال إنرجيز” الفرنسية في العمل في حقل كرونوس-2 في الرقعة 6 خمسين في المئة مقابل 50% لشركة إيني. 

وأوضح مدير قسم الاستكشاف والإنتاج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة توتال إنرجيز جوليان بوجيه في بيان للشركة أن الاتفاق يهدف إلى “الاستفادة من المرافق القائمة في مصر” التي توفر “قدرة متاحة لإسالة الغاز”. 

وأضافت توتال إنرجيز أن الأطراف المختلفة “ستقوم حاليا بإعداد خطة التطوير والإنتاج في كرونوس، بتعاون وثيق مع السلطات القبرصية”.

هرس/س ح/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية