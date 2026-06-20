توجه مفاوضي إيران إلى سويسرا رغم استمرار القتال في لبنان

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زوريخ/دبي/واشنطن 20 يونيو حزيران (رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن وفدا إيرانيا كبيرا غادر إلى سويسرا اليوم السبت لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، في حين أشار جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى أنه سيتوجه قريبا لحضور اجتماعات قالت باكستان إنها ستبدأ غدا الأحد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الوفد الإيراني يرأسه كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، وضمن أعضائه وزير الخارجية عباس عراقجي، بالإضافة إلى مسؤولين كبار في مجالي الأمن والنفط ومن البنك المركزي.

وقبل ساعات، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يبدو أنه سيزيد المخاطر قبل انعقاد المحادثات في وقت يسعى فيه الطرفان إلى المضي قدما في الاتفاق المؤقت الذي وقعه يوم الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان لإنهاء حربهما التي استمرت قرابة أربعة أشهر.

وحذر الحرس الثوري الإيراني السفن من الاقتراب من الممر البحري الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية، عازيا ذلك إلى ما وصفها بأنها “جرائم” إسرائيلية في لبنان وانتهاك أمريكي للالتزامات الرامية إلى صمود وقف إطلاق النار. وقال الحرس إن السفن ستكون معرضة للخطر إذا اقتربت من المضيق.

لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت إن 55 سفينة تجارية عبرت المضيق اليوم، حاملة كميات كبيرة من البضائع وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

وبدا وقف إطلاق النار في لبنان، وهو أحد شروط الاتفاق المؤقت، هشا في ظل تبادل الهجمات بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله المدعومة من إيران.

* تزايد الزخم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ستضغط في سويسرا من أجل الوفاء بالالتزامات، مشيرا إلى عدم وفاء الطرف الآخر بالاتفاقات في الماضي.

وقبل ذلك بقليل، بثت قناة فوكس نيوز مقابلة مع فانس قال فيها إنه واثق من أن وقف إطلاق النار المنصوص عليه في اتفاق واشنطن المكون من 14 بندا مع طهران سيصمد، وأنه لا يرى أي دليل على إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف فانس “أتوقع أن أغادر في وقت ما خلال اليومين المقبلين، لكنكم تعلمون أن الأمر يتطلب دائما تنسيقا دقيقا واتباع البروتوكولات الدبلوماسية”.

وذكر أن المفاوضين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف موجودان في سويسرا “لبضع ساعات، لبحث بعض الجوانب الفنية لهذه المفاوضات”.

وتابع “ما فهمته من حديثي مع جاريد وستيف هذا الصباح أن الأمور تسير على ما يرام”.

* تقارير عن مقتل 20 في لبنان

وقف القتال في لبنان شرط لبدء محادثات لمدة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران لحل الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.

وأفاد الدفاع المدني اللبناني بمقتل 20 شخصا في غارات إسرائيلية على البلاد اليوم بعد ساعات من سريان الهدنة.

وقالت إسرائيل إن ضرباتها رد على هجمات شنها حزب الله، في حين أعلنت الجماعة المدعومة من إيران أنها لن تسمح لإسرائيل “بحرية الحركة” في لبنان.

وتقول إسرائيل، التي لم تشارك في المحادثات، إنها ليست طرفا في الاتفاق وإنها ستبقي قواتها في الأراضي اللبنانية التي تسيطر عليها حاليا.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن وقف إطلاق النار في لبنان دخل حيز التنفيذ نحو الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) أمس الجمعة في لبنان. وأكدت مصادر من حزب الله وإسرائيل الاتفاق لرويترز.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء ووزير الدفاع أصدرا تعليمات للجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، لكن دون الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية قصفت اليوم السبت مواقع في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما معقلان لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الليل، وقال مسؤول عسكري كبير إن إسرائيل ردت بمهاجمة ما وصفتها بأهداف تابعة لحزب الله.

وجاء في بيان عسكري أن إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار وستواصل التصدي لأي تهديد يواجه إسرائيل أو قواتها.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)