توجيه الاتهام لجندي إسرائيلي بارتكاب انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – وجه الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الاتهام لجندي من قوات الاحتياط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق معتقلين فلسطينيين في قضية أعقبت ضجة تتعلق باتهامات مماثلة منفصلة يواجهها جنود إسرائيليون.

وبحسب بيان الجيش، جاء في لائحة الاتهام أن الجندي اعتدى بالضرب على المعتقلين بهراوة أو بسلاحه وقيدهم وعصب أعينهم في أثناء نقلهم، إضافة إلى تصوير أفعاله بالفيديو.

وأضاف أن الانتهاكات المُتهم بها الجندي حدثت بين فبراير شباط ويونيو حزيران من العام الجاري.

ويأتي توجيه الاتهام بعد يوم من اقتحام متظاهرين إسرائيليين من اليمين المتطرف مجمعين عسكريين بعد أن قبضت الشرطة العسكرية على تسعة جنود على خلفية اتهامات منفصلة بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق معتقل احتُجز في قطاع غزة.

وندد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وقائد الجيش اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي بالاحتجاجات ووصفوها بأنها “سلوكيات تقترب من الفوضوية”.

ومع ذلك، فإن الاحتجاجات تبرز التوترات القائمة منذ فترة طويلة داخل حكومة نتنياهو بين الأحزاب القومية الدينية المتشددة ووزير الدفاع وقيادة الجيش.

ودافع المحتجون المنتمون لتيار اليمين، بما في ذلك شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم، بغضب عن الجنود قائلين إنهم كانوا يؤدون واجبهم.

ووفقا لتقارير صحفية إسرائيلية، اتُهم الجنود بالاعتداء الجنسي على المعتقل في مركز الاعتقال العسكري سدي تيمان في جنوب إسرائيل.

وذكرت إذاعة الجيش أن المعتقل كان من وحدة قتالية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتم القبض عليه في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي هناك الذي أعقب هجوم الحركة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل إنها علمت بأن المعتقل دخل المستشفى قبل ثلاثة أسابيع في حالة مهددة للحياة وبإصابات في الجزء العلوي من الجسم وإصابات خطيرة في القناة الشرجية.

وردا على سؤال حول إمكانية تأكيد التقارير، قال الجيش إن المدعية العامة العسكرية أمرت بإجراء تحقيق في الواقعة.

وأضاف دون تفاصيل “اصطحبت الشرطة العسكرية تسعة مشتبها بهم من القاعدة للتحقيق معهم في مزاعم الانتهاكات”.