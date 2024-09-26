توجيه التهم الى رئيس بلدية نيويورك بالتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والفساد (وثيقة قضائية)

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وجهت النيابة العامة الفدرالية في مانهاتن الى رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي إريك آدامز خمس تهم بينها تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية والفساد في إطار تحقيق متصل بتركيا كما أفادت وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.

ورئيس البلدية (64 عاما) مستهدف منذ أشهر بهذا التحقيق المتعلق بشبهات متصلة بتمويل حملته الانتخابية عام 2021 والتي فاز فيها ليصبح ثاني أميركي أسود يصل الى هذا المنصب في تاريخ نيويورك.

يشير نص الاتهام خصوصا الى أعمال احتيال إلكتروني وطلب غير قانوني لمساهمات في الحملة الانتخابية من شخص أجنبي وقبول رشاوى من مسؤول تركي في مقابل استخدام نفوذه في ملف بناء ناطحة سحاب تضم بعثة تركيا لدى الأمم المتحدة وقنصليتها العامة.

وجاء في الوثيقة أن إريك آدامز “واصل علاقاته بالفساد بعدما أصبح رئيسا للبلدية”.

وأكد آدامز الخميس انه “يتطلع” للدفاع عن نفسه مشيرا الى انه “سيواصل أداء عمله”.

ومساء الأربعاء بعد الإعلان عن توجيه التهم اليه، أكد رئيس البلدية انه “بريء”.

ارب/نور/غ ر