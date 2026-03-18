توجيه للأئمة في الإمارات بالقنوت في الصلوات في ظل الأوضاع الراهنة
وجّهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الأربعاء جميع أئمة المساجد في الإمارات إلى القنوت في صلاتي الصبح والمغرب، نظرا للظروف التي تمر منها البلاد.
وقالت الهيئة في منشور على منصة إكس إن هذا التوجيه بالقنوت يأتي “اتباعا للهدي النبوي في أوقات النوازل والشدائد والأزمات وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء”.
وجاء هذا التوجيه بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وبالاستناد إلى الفتوى الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
