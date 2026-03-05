توجّه سفينة حربية إيرانية ثانية إلى سريلانكا بعد إغراق سفينة حربية أخرى (وزير)

تتوجّه سفينة حربية إيرانية ثانية إلى المياه الإقليمية لسريلانكا الخميس، بعد يوم على تدمير غواصة أميركية فرقاطة إيرانية أخرى، بحسب ما أفادت مصادر رسمية في سريلانكا.

وقال وزير الإعلام ناليندا جاياتيسا إن سفينة حربية إيرانية ثانية موجودة خارج المياه السريلانكية من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

ويجتمع الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي مع كبار المسؤولين الخميس لبحث الرد على طلب إيران السماح بدخول السفينة الحربية إلى المياه الإقليمية للجزيرة، بحسب ما ذكرت مصادر رسمية.

وأفادت المصادر ذاتها أن طاقم السفينة يضم أكثر من مئة شخص وسط مخاوف من أن تلقى مصير الفرقاطة “أيريس دينا” التي أغرقتها غواصة أميركية قبالة سواحل سريلانكا الجنوبية الأربعاء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 بحارا.

وتأتي هذه التطورات على وقع حرب تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ السبت امتدت تداعياتها إلى دول الخليج وبلدان أخرى بما فيها تركيا وأذربيجان.

واتّهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بارتكاب “فظاعة” بإغراق الفرقاطة محذّرا من أن واشنطن “ستندم بشدّة” على هذا الهجوم غير المسبوق.

وفتحت السلطات السريلانكية تحقيقا في الهجوم في مدينة غالي الجنوبية حيث أمر كبير القضاة ساميرا دودانغودا بتشريح الجثث.

وأعلن مستشفى غالي الرئيسي أن 84 بحارا لقوا حتفهم في غرق الفرقاطة بعدما أفاد الأربعاء عن حصيلة بلغت 87 شخصا.

وأفاد الفريق الطبي لمستشفى غالي أن 32 إيرانيا اُنقذوا ما زالوا يخضعون للعلاج في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقالت ممرضة في المستشفى لم تكشف عن هويتها إن “معظمهم أصيبوا بجروح طفيفة، لكن عددا منهم أصيبوا بكسور وحروق”.

ورفض مسؤول في السفارة الإيرانية حضر إلى المستشفى التعليق على الحادثة.

وذكر الناطق باسم البحرية السريلانكية بوديكا سامباث في تصريح لفرانس برس أن سفن البحرية تواصل البحث عن البحارة الإيرانيين المفقودين.

وأصدرت الفرقاطة نداء استغاثة فجر الأربعاء لكنها كانت غرقت بالكامل ريثما وصلت سفينة إنقاذ سريلانكية إلى الموقع.

وكانت السفينة الحربية الإيرانية تبحر بعدما شاركت في مناورات عسكرية في ميناء فيساخاباتنام في شرق الهند، بحسب تقارير.

التزمت سريلانكا الحياد ودعت مرارا إلى الحوار لحل النزاع في الشرق الأوسط.

