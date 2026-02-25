The Swiss voice in the world since 1935
توجّه لتعيين مدير قصر فرساي مديرا لمتحف اللوفر

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أفاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس الأربعاء أن مدير قصر فرساي كريستوف لوريبو مرشّح لتولي إدارة متحف اللوفر بعد استقالة مديرته لورانس دي كار عقب السرقة الشهيرة التي وقعت فيه.

وتوقع المصدر أن يصدر تعيين كريستوف ليريبول خلال اجتماع حكومي الأربعاء، على أن توكل له مهمة تعزيز أمن المتحف الذي يُعد الأكثر استقبالا للزوار في العالم، وتحديثه.

وقدمت دي كار استقالتها الثلاثاء إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها، وذلك عقب سلسلة من الفضائح من بينها السرقة الشهيرة لمجوهرات في وضح النهار.

