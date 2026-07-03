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تورك: كارثة جديدة لحقوق الإنسان تتكشف في مدينة الأبيض السودانية

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جنيف 3 يوليو تموز (رويترز) – قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن كارثة أخرى في مجال حقوق الإنسان تتكشف في السودان، هذه المرة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك.

وأضاف تورك، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمناقشة الأوضاع في المنطقة، أن “المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، إذ تتكشف كارثة جديدة لحقوق الإنسان في السودان، وهذه المرة في عاصمة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية”.

وجاء عقد الجلسة بناء على طلب من بريطانيا، التي سبق أن حذر مبعوثها من خطر وقوع فظائع واسعة النطاق بعد تقارير أفادت بأن قوات الدعم السريع شبه العسكرية وحلفاءها يحشدون قواتهم حول مدينة الأبيض، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.

وقال تورك إن المدنيين يعيشون أوضاعا شبيهة بالحصار منذ 18 شهرا، مع وصول نقص المياه النظيفة بمدينة الأبيض لمستوى خطير، بالتزامن مع هجمات متواصلة بطائرات مسيرة بينما يتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للسيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة.

وأوضح أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثقت مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين جراء 15 هجوما بطائرات مسيرة على الأبيض ومناطق مجاورة بين السادس من يونيو حزيران و28 من الشهر ذاته.

(تغطية صحفية أوليفيا لو بواديفان – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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