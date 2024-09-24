تورك الإسرائيلية الناشئة في مجال الأمن الإلكتروني تجمع 70 مليون دولار في جولة تمويلية

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القدس (رويترز) – قالت شركة تورك الإسرائيلية الناشئة في مجال الأمن الإلكتروني يوم الثلاثاء إنها جمعت 70 مليون دولار في جولة تمويلية خاصة هي الثانية خلال العام الجاري وإنها تستهدف تحقيق إيرادات من أنشطتها التقليدية بنحو 100 مليون دولار بحلول 2026.

وجمعت تورك التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير الحماية الأمنية للشركات 112 مليون دولار في 2024 و192 مليون دولار منذ تأسيسها في 2020.

وأوضحت الشركة أنها تعتزم استخدام التمويل الجديد للتوسع في دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي إضافة إلى توظيف المزيد من المهندسين والموظفين وتخصيص المزيد من الموارد لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لمنصة عمليات الأمن الخاصة بها.

وأضافت أنها ضاعفت إيراداتها بأكثر من ثلاثة أمثال للعام الثاني على التوالي دون توضيح حجمها.

وذكرت تورك أن قاعدة عملائها تضم ​​مؤسسات متعددة الجنسيات منها تيليفونيكا وزووم إنفو وشركات سلع استهلاكية معبأة وشركات أزياء ومالية وضيافة وملابس رياضية مدرجة ضمن قائمة فورتشن 100.

وقاد الجولة التمويلية شركة إيفولوشن إكويتي بارتنرز وشارك فيها بيسيمر فينتشر بارتنرز ونوتيبل كابيتال وجرينفيلد بارتنرز وستريت كابيتال.