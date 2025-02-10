مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

توسك يكشف خطة استثمارية ب155 مليار يورو لتعزيز أمن بولندا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الاثنين خطة استثمارية للعام 2025 تهدف إلى تعزيز أمن وارسو على خلفية الحرب في أوكرانيا المجاورة.

وقال توسك إن بولندا تخطط لإنفاق “مبلغ قياسي” مقداره 155 مليار يورو (160 مليار دولار) هذا العام على الاستثمار لتحفيز النمو في البلاد.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في بورصة وارسو لتوضيح السياسة الاقتصادية لحكومته “لم يتم إنفاق مبلغ مماثل في تاريخ الاقتصاد البولندي” على الاستثمار.

وتابع “ولأن الأمن شرط أساسي، ليس صدفة أن يستثمر مبلغ كبير … بشكل مباشر في الأمن”.

وترى بولندا، الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي تتشارك حدودا مع كل من روسيا وأوكرانيا، نفسها على خط المواجهة في ما تعتبره محاولات من موسكو لزعزعة استقرار الغرب.

والعام الماضي، أعلنت أنها ستنفق أكثر من 2,3 مليار يورو لتحصين حدودها الشرقية، الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي، ضد الأعداء المحتملين.

وقال توسك الاثنين إن بولندا ستسعى أيضا لتخطي القوى الاقتصادية الغربية في الاتحاد الأوروبي “التي كانت تنظر إلينا أحيانا، حتى وقت قريب نسبيا، ببعض الازدراء”.

وتعهد جذب استثمارات أجنبية لافتا إلى أنه أجرى محادثات “متقدمة” مع شركات التكنولوجيا الكبرى غوغل وأمازون وآي بي إم ومايكروسوفت.

وأضاف “سيكون رئيسا مايكروسوفت وغوغل ضيفَي في بولندا في الأيام المقبلة وسنضع اللمسات النهائية على خططهما الاستثمارية” بدون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضح توسك أن بولندا، وهي مركز لوجستي رئيسي خصوصا للأسلحة التي تنقلها الدول الغربية إلى أوكرانيا، ستستثمر في البنى التحتية للطرق والسكك الحديد.

وقال “بحلول العام 2032، خلال سبع سنوات… سنكون قد استثمرنا 180 مليار زلوتي (44 مليار دولار) في السكك الحديد البولندية”.

وتشير التقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء البولندية الى نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2,9 في المئة العام الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0,1 في المئة عام 2023.

ممب/الح/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية