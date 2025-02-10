توسك يكشف خطة استثمارية ب155 مليار يورو لتعزيز أمن بولندا

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أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الاثنين خطة استثمارية للعام 2025 تهدف إلى تعزيز أمن وارسو على خلفية الحرب في أوكرانيا المجاورة.

وقال توسك إن بولندا تخطط لإنفاق “مبلغ قياسي” مقداره 155 مليار يورو (160 مليار دولار) هذا العام على الاستثمار لتحفيز النمو في البلاد.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في بورصة وارسو لتوضيح السياسة الاقتصادية لحكومته “لم يتم إنفاق مبلغ مماثل في تاريخ الاقتصاد البولندي” على الاستثمار.

وتابع “ولأن الأمن شرط أساسي، ليس صدفة أن يستثمر مبلغ كبير … بشكل مباشر في الأمن”.

وترى بولندا، الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي تتشارك حدودا مع كل من روسيا وأوكرانيا، نفسها على خط المواجهة في ما تعتبره محاولات من موسكو لزعزعة استقرار الغرب.

والعام الماضي، أعلنت أنها ستنفق أكثر من 2,3 مليار يورو لتحصين حدودها الشرقية، الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي، ضد الأعداء المحتملين.

وقال توسك الاثنين إن بولندا ستسعى أيضا لتخطي القوى الاقتصادية الغربية في الاتحاد الأوروبي “التي كانت تنظر إلينا أحيانا، حتى وقت قريب نسبيا، ببعض الازدراء”.

وتعهد جذب استثمارات أجنبية لافتا إلى أنه أجرى محادثات “متقدمة” مع شركات التكنولوجيا الكبرى غوغل وأمازون وآي بي إم ومايكروسوفت.

وأضاف “سيكون رئيسا مايكروسوفت وغوغل ضيفَي في بولندا في الأيام المقبلة وسنضع اللمسات النهائية على خططهما الاستثمارية” بدون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضح توسك أن بولندا، وهي مركز لوجستي رئيسي خصوصا للأسلحة التي تنقلها الدول الغربية إلى أوكرانيا، ستستثمر في البنى التحتية للطرق والسكك الحديد.

وقال “بحلول العام 2032، خلال سبع سنوات… سنكون قد استثمرنا 180 مليار زلوتي (44 مليار دولار) في السكك الحديد البولندية”.

وتشير التقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء البولندية الى نمو اقتصاد البلاد بنسبة 2,9 في المئة العام الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0,1 في المئة عام 2023.

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