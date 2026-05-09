توقعات بإفراج إسرائيل عن اثنين من نشطاء أسطول غزة وترحيلهما

القدس 9 مايو أيار (رويترز) – قال محامو ناشطين اثنين، اعتقلا الشهر الماضي عندما اعترضت القوات الإسرائيلية الأسطول المتجه إلى غزة الذي كانا يستقلانه، إن من المتوقع ترحيلهما في الأيام المقبلة بعد الإفراج عنهما من الاحتجاز الأمني اليوم السبت.

وكان سيف أبو كشك، وهو مواطن إسباني، والبرازيلي تياجو أفيلا قد اعتقلا من قبل السلطات الإسرائيلية في 29 أبريل نيسان ونقلا إلى إسرائيل.

وكان الناشطان ضمن أسطول الصمود العالمي الثاني الذي انطلق من إسبانيا في 12 أبريل نيسان في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة عن طريق إيصال المساعدات إلى القطاع.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن أبو كشك مشتبه بانتمائه إلى منظمة إرهابية، بينما أفيلا مشتبه بقيامه بأنشطة غير قانونية. ونفى كلاهما هذه الاتهامات.

* البرازيل وإسبانيا تقولان إن الاعتقال غير قانوني

قالت حكومتا إسبانيا والبرازيل إن احتجاز أبو كشك وأفيلا غير قانوني، لكن محكمة الصلح الإسرائيلية في عسقلان أمرت بحبسهما احتياطيا حتى العاشر من مايو أيار.

وقالت منظمة (عدالة) لحقوق الإنسان، التي ساعدت في الدفاع القانوني عنهما ووصفت الاحتجاز بأنه غير قانوني، إنه تم إبلاغ أبو كشك وأفيلا بأنه سيتم إطلاق سراحهما اليوم السبت وتسليمهما إلى سلطات الهجرة لحين ترحيلهما.

وقالت المنظمة “تراقب ’عدالة’ التطورات عن كثب للتأكد من أن الإفراج عنهما سيتم، ثم ترحيلهما من إسرائيل في الأيام المقبلة”. ولم يتسن على الفور الاتصال بالمسؤولين الإسرائيليين للتعليق.

واحتجزتهما السلطات الإسرائيلية للاشتباه في ارتكابهما جرائم شملت مساعدة العدو والاتصال بجماعة إرهابية.

ولا تزال غزة خاضعة إلى حد كبير لإدارة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تصنفها إسرائيل ومعظم الدول الغربية جماعة إرهابية.

وأدى هجوم شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى اندلاع حرب غزة التي شردت معظم سكان القطاع وجعلتهم يعتمدون على المساعدات التي تقول منظمات الإغاثة الإنسانية إنها تصل ببطء شديد.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)