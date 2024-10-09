توقعات باتصال هاتفي يركز على إيران بين بايدن ونتنياهو يوم الأربعاء

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من تريفور هنيكت

واشنطن (رويترز) – قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي جو بايدن من المتوقع أن يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء يشمل مناقشة أي خطط تتعلق بضرب إيران.

وتترقب منطقة الشرق الأوسط وسط حالة من التوتر رد إسرائيل على هجوم صاروخي نفذته إيران الأسبوع الماضي ردا على التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان. ولم يسفر الهجوم الإيراني عن سقوط أي قتلى في إسرائيل ووصفته واشنطن بأنه غير فعال.

وتوعد نتنياهو بأن تدفع إيران العدو اللدود ثمن الهجوم الصاروخي، بينما قالت طهران إن أي رد سيقابل “بدمار هائل”، مما فاقم المخاوف من حرب أوسع نطاقا في المنطقة المنتجة للنفط قد تجر إليها الولايات المتحدة.

وقال مصدر آخر مطلع إن رد إسرائيل سيكون موضوعا رئيسيا للاتصال الهاتفي، إذ تأمل واشنطن في إجراء نقاش يهدف لضمان أن يكون رد إسرائيل مناسبا.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وقال بايدن يوم الجمعة إنه كان ليفكر في بدائل لضرب مواقع النفط الإيرانية إذا كان في مكان إسرائيل، مضيفا أنه يعتقد أن إسرائيل لم تقرر بعد كيفية الرد على إيران.

وتواجه إسرائيل دعوات من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، لكنها تقول إنها ستواصل عملياتها العسكرية حتى يصبح الإسرائيليون آمنين.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش بايدن ونتنياهو الصراعات مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة ومع جماعة حزب الله في لبنان.

وتقول إسرائيل إنها تدافع عن نفسها بعد أن هاجم مسلحون من حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أسفر وفقا لإحصاءاتها عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، وضد مسلحين آخرين بما في ذلك جماعة حزب الله.

وتقول الولايات المتحدة إنها تدعم إسرائيل في ملاحقة أطراف مدعومين من إيران مثل حزب الله وحماس.

لكن إسرائيل ونتنياهو على وجه‭ ‬الخصوص يواجهان تنديدا واسع النطاق بسبب مقتل ما يقرب من 42 ألف شخص في حرب غزة وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع، إلى جانب مقتل أكثر من ألفين في لبنان.

وظهرت خلافات حادة بين بايدن ونتنياهو حول إدارة الحرب في الأشهر القليلة الماضية.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ولبنانيون إن نحو ثلاثة ملايين شخص في غزة ولبنان نزحوا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، كما تحيق أزمة إنسانية بقطاع غزة وسط نقص الغذاء ومياه الشرب.