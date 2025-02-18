توقعات بانخفاض ضخ النفط من كازخستان بنسبة 30 % بعد تضرر خط أنابيب في روسيا

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أدت الأضرار التي الحقتها مسيّرات أوكرانية بمحطة رئيسية على خط دولي لأنابيب النفط في جنوب روسيا إلى انخفاض ضخ النفط من كازاخستان بنسبة “30 %” لنحو شهرين تقريبا، على ما أعلنت الشركة المشغلة الثلاثاء.

ضربت سبع مسيرات محملة متفجرات الاثنين محطة لضخ النفط تابعة لـ”ائتلاف شركات خطوط أنابيب بحر قزوين” الذي ينقل النفط من كازاخستان عبر جنوب روسيا لتصديره عبر البحر الأسود، بما في ذلك إلى غرب أوروبا.

وقالت الشركة الروسية التابعة للدولة إن “تبعات هذه الضربة سيتم احتواؤها في غضون شهر ونصف شهر إلى شهرين، ما قد يؤدي إلى انخفاض حجم ضخ النفط من كازاخستان بنحو 30 %”.

تعود ملكية خط الأنابيب البالغ طوله 1500 كيلومتر إلى ائتلاف شركات تملك كل من حكومة روسيا وكازاخستان إلى جانب شركات الطاقة الغربية الرئيسية “شيفرون” و”إكسون موبيل” و”شل”، حصصا فيها.

وينقل نحو 80 % من صادرات كازاخستان من النفط الخام ويمثل قرابة 1 % من الإمدادات العالمية.

وقالت الشركة في 2024 إنها حمّلت أكثر من 63 مليون طن من النفط على متن ناقلات في محطة في ميناء نوفوروسييسك في جنوب روسيا.

ردت وزارة الطاقة في كازاخستان الثلاثاء على سؤال لوكالة فرانس برس عن التدابير المتخذة لإعادة توجيه صادراتها، بالقول إنها لا تزال بحاجة إلى “توضيح كل التفاصيل”. وكازاخستان، حليفة موسكو، تحاول الاستغناء عن البنية التحتية الروسية التي تعتمد عليها لتصدير نفطها، وتنويع سبل تبادلاتها التجارية.

تستهدف كييف منشآت الطاقة الروسية منذ بدء النزاع المتواصل منذ ثلاث سنوات، ساعية لضرب أهداف تقول إنها تزود الجيش الروسي وقودا أو تساعد في توفير التمويل دعما لهجومها.

بور/ريم/الح