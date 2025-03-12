توقعات بحضور وزير الخارجية السوري قمة للمانحين في بروكسل

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دمشق (رويترز) – قال مسؤول أوروبي لرويترز يوم الأربعاء إن من المتوقع حضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قمة دولية سنوية للمانحين لسوريا من المقرر عقدها في بروكسل في 17 مارس آذار.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي تحظى فيها سوريا بتمثيل رسمي في المؤتمر الذي يعقد سنويا.

وأضاف المسؤول أن حضور الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ليس متوقعا بعد أن قال مصدر سوري ودبلوماسيان لرويترز يوم الأربعاء إن من المتوقع أن يشارك.

ويهدف المؤتمر الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي إلى “حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي شامل”.

وستكون هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

ودعت القمة من قبل ممثلين عن المجتمع المدني السوري للمشاركة دون تقديم أي دعوة للدولة السورية في عهد الأسد.