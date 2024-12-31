توقعات بحضور 2,5 مليون شخص احتفالات العام الجديد في كوباكابانا البرازيلية

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يُتوقَّع أن يحضر 2,5 مليون شخص الثلاثاء احتفالات رأس السنة الجديدة على شاطئ كوباكابانا البرازيلي الشهير في ريو دي جانيرو، بحسب بلدية المنطقة.

وبالإضافة إلى الألعاب النارية التقليدية، ستقام حفلات موسيقية بمشاركة أسماء كبيرة في المجال الموسيقي البرازيلي مثل نجمة البوب أنيتا وملكة كرنفال باهيا إيفيته سانغالو.

ومن الحفلات الموسيقية الأكثر انتظارا حفلة كايتانو فيلوسو مع شقيقتها ماريا بيثانيا اللتين أحيتا حفلات معا خلال جولة موسيقية في مناطق برازيلية عدة.

وعزِّزت الإجراءات الأمنية مقارنة بالعام الفائت، بحسب السلطات المحلية، إذ نشر 3300 عنصر أمني على شاطئ كوباكابانا وحده. وستستخدم السلطات أجهزة كشف عن المعادن ومسيرات وكاميرات مراقبة قادرة على التعرف على الوجوه.

خلال ليلة رأس السنة في ريو، يذهب معظم المحتفلين إلى الشاطئ مرتدين ملابس بيضاء، في تقليد موروث من معتقدات إفريقية برازيلية.

ومع حضور سياح من مختلف أنحاء البلاد والعالم، تعوّل البلدية على ضخ 3,2 مليارات ريال برازيلي (نحو 520 مليون دولار) في الاقتصاد المحلي.

وقالت لوانا دي ميلو التي تستأجر كراسي ومظلات على شاطئ كوباكابانا، لوكالة فرانس برس “الناس متحمسون، والمدينة ممتلئة، أعتقد أن ذلك سيساعدنا على تعزيز اقتصادنا”.

لج/رك/الح