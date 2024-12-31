مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

توقعات بحضور 2,5 مليون شخص احتفالات العام الجديد في كوباكابانا البرازيلية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يُتوقَّع أن يحضر 2,5 مليون شخص الثلاثاء احتفالات رأس السنة الجديدة على شاطئ كوباكابانا البرازيلي الشهير في ريو دي جانيرو، بحسب بلدية المنطقة.

وبالإضافة إلى الألعاب النارية التقليدية، ستقام حفلات موسيقية بمشاركة أسماء كبيرة في المجال الموسيقي البرازيلي مثل نجمة البوب أنيتا وملكة كرنفال باهيا إيفيته سانغالو.

ومن الحفلات الموسيقية الأكثر انتظارا حفلة كايتانو فيلوسو مع شقيقتها ماريا بيثانيا اللتين أحيتا حفلات معا خلال جولة موسيقية في مناطق برازيلية عدة.

وعزِّزت الإجراءات الأمنية مقارنة بالعام الفائت، بحسب السلطات المحلية، إذ نشر 3300 عنصر أمني على شاطئ كوباكابانا وحده. وستستخدم السلطات أجهزة كشف عن المعادن ومسيرات وكاميرات مراقبة قادرة على التعرف على الوجوه.

خلال ليلة رأس السنة في ريو، يذهب معظم المحتفلين إلى الشاطئ مرتدين ملابس بيضاء، في تقليد موروث من معتقدات إفريقية برازيلية.

ومع حضور سياح من مختلف أنحاء البلاد والعالم، تعوّل البلدية على ضخ 3,2 مليارات ريال برازيلي (نحو 520 مليون دولار) في الاقتصاد المحلي.

وقالت لوانا دي ميلو التي تستأجر كراسي ومظلات على شاطئ كوباكابانا، لوكالة فرانس برس “الناس متحمسون، والمدينة ممتلئة، أعتقد أن ذلك سيساعدنا على تعزيز اقتصادنا”.

لج/رك/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
5 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
46 إعجاب
71 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
28 إعجاب
29 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية