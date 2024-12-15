توقف العمل في مصفاة نفط رئيسية في ليبيا جراء اشتباكات (الشركة الوطنية)

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توقفت مصفاة نفط رئيسية في غرب ليبيا عن العمل، في أعقاب اندلاع اشتباكات بين مجموعات محلية مسلّحة صباح الأحد تسبّبت بنشوب حرائق في عدّة خزانات، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، اندلاع النيران في عدّة خزانات في مصفاة الزاوية التي تبعد 45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس والوحيدة في غرب البلاد التي تزوّد السوق المحلية وقودا، قبل أن تتم السيطرة عليها.

ومصفاة الزاوية التي أقيمت في العام 1974 هي كذلك محطة لتصدير الخام واستيراد المشتقات النفطية، وهي الأكبر في ليبيا بعد مصفاة رأس لانوف (شمال) وتتخطى طاقتها التكريرية 120 ألف برميل في اليوم.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان “حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد… لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة، نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وجاء في البيان “تمكن عناصر الأمن والسلامة بفضل الله من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة”.

وأفادت مواقع إخبارية ليبية بسقوط قتيل وعشرة جرحى في صفوف المجموعات المسلحة، بدون تأكيد رسمي.

وقال الناطق باسم المؤسسة خالد غلام عبر محطة “ليبيا الأحرار” التلفزيونية إنه تمت “السيطرة على جميع الحرائق التي نشبت في عدد من خزانات المصفاة” مضيفا أن “فرق العمل بالمصفاة تواصل عملية تأمين محيط الخزانات المتضررة ونقل ما تبقى من محتوياتها إلى خزانات أخرى”.

وأضاف “نطمئن المواطنين في محيط الزاوية وطرابلس وضواحيها بأن الوقود متوفر في خزانات البريقة بالمقدار الكافي، وعملية تزويد المحطات تجري بالشكل الروتيني دون أي تغيير”.

كذلك، أشار إلى أن “إمدادات الوقود عن طريق البحر مستمرة وأسطول بواخر التزويد الموردة من الخارج لم يتوقف طوال هذه الأيام”.

والزاوية هي ثالث أكبر مدينة في غرب ليبيا بعد العاصمة طرابلس ومصراتة.

وشهدت المدينة اشتباكات عنيفة متكررة بين مجموعات مسلحة. وفي أيار/مايو، أسفرت معارك عن مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين قبل أن يتدخل وجهاء لوقف الاشتباكات.

وعلقت الدروس في جميع المدارس وفي جامعة الزاوية، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وأعيد فتح الطريق الساحلي بين المدينة وطرابلس بعدما ظلت مغلقة حتى قبيل الظهر.

وتعفي “حالة القوة القاهرة” التي تعلن في الظروف الاستثنائية مؤسسة النفط من أي مسؤولية في حال عدم الإيفاء بعقود تسليم النفط.

تتمتع ليبيا بأكبر احتياطيات من المحروقات في إفريقيا، لكنها تكافح للتعافي من سنوات النزاع بعد الثورة التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 2011 وأطاحت الزعيم السابق معمر القذافي.

وقد شهدت منشآت النفط حصارا متكررا، غالبا بسبب مطالب اجتماعية أو نزاعات سياسية.

لكن الظروف الأمنية تحسنت بشكل عام وتم ضخ استثمارات جديدة في قطاع النفط، ما أدى إلى ارتفع الإنتاج من قرابة 1,2 مليون برميل يوميا إلى 1,4 مليون برميل يوميا في أوائل كانون الأول/ديسمبر.

وكان الإنتاج قبل الثورة يتراوح بين 1,5 مليون و1,6 مليون برميل يوميا.

رب/دص-ح س/ود