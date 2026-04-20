توقف الملاحة في هرمز مجددا بعد طلقات تحذيرية واحتجاز سفينة

لندن 20 أبريل نيسان (رويترز) – تجنبت السفن إلى حد كبير مضيق هرمز اليوم الاثنين بعد تصعيد في مطلع الأسبوع، بعدما أطلقت إيران ما بدا أنها طلقات تحذيرية تجاه سفن واحتجز الجيش الأمريكي سفينة شحن إيرانية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن اليوم الاثنين أن سفينة واحدة فقط غادرت الخليج عبر المضيق مقابل دخول سفينتين خلال 12 ساعة، وهو عدد ضئيل مقارنة بالمعدل المعتاد الذي يبلغ نحو 130 سفينة يوميا.

وأظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية من شركة سينماكس إلى جانب بيانات شركة كبلر للمعلومات أن ناقلة المنتجات النفطية (نيرو)، الخاضعة لعقوبات بريطانية بسبب أنشطة مرتبطة بروسيا، كانت من بين السفن التي عبرت المضيق.

ودخلت سفينتان أخريان إلى الخليج، وهما ناقلة المواد الكيميائية (ستارواي) وناقلة الغاز البترولي المسال (أكسون1)، الخاضعة لعقوبات أمريكية بسبب تعاملات تجارية سابقة مع إيران.

وكان أكثر من اثنتي عشرة ناقلة قد عبرت المضيق بعدما أعلنت إيران فتحه لفترة وجيزة يوم الجمعة. غير أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بدا مهددا اليوم الاثنين، في ظل تعهد طهران بالرد على احتجاز واشنطن لسفينتها ورفضها الانضمام إلى جولة جديدة من محادثات السلام.

* ارتفاع التأمين ضد مخاطر الحرب

بدأ مستأجرو ناقلات النفط الاستعداد لمغادرة الخليج عقب الإعلان الذي صدر يوم الجمعة.

وأدى ذلك الإعلان إلى هبوط حاد في أسعار النفط، كما بدأت معدلات التأمين ضد مخاطر الحرب في التراجع.

وقالت مصادر في قطاعي الشحن والتأمين إن هذه الأسعار ارتفعت مجددا منذ ذلك الحين، لتصل إلى نحو ثلاثة بالمئة من قيمة السفينة بعدما كانت اثنين بالمئة.

وقالت شركة الوساطة البحرية كلاركسونز في مذكرة صدرت اليوم الاثنين “شهدت الأسابيع القليلة الماضية عدة محاولات لم تكتمل، ورغم أن شكلا من أشكال الحل يبدو مرجحا في مرحلة ما، فإن توقيت أي تقدم مستدام لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير”.

وأكدت الشركة الفرنسية سي.إم.إيه سي.جي.إم أن إيران أطلقت النار على سفن في المضيق يوم السبت، من بينها سفينة حاويات تابعة لها، واصفة إياها “بطلقات تحذيرية”، وأضافت أن طاقمها بخير.

*إعفاء من عقوبات النفط الروسي

في محاولة لتهدئة الارتفاع في أسعار النفط، جددت إدارة ترامب يوم الجمعة إعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الروسي في البحر، بما يسمح باستئناف عمليات الشراء لمدة شهر تقريبا.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 5 بالمئة يوم الاثنين وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار توقف حركة الملاحة عبر المضيق بشكل كبير.

(إعداد أميرة زهران وبدور السعودي وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )