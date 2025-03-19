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توقيع اتفاقية شراكة بين “الاتحاد للطيران” والخطوط الإثيوبية

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وقّعت شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية اتفاقية شراكة تجارية مشتركة مع الخطوط الجوية الإثيوبية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن هذه الشراكة التي تم توقيعها في مقر الخطوط الجوية الإثيوبية تضم “اتفاقية للمشاركة بالرمز، ما سيوفر للمسافرين فرصا أكبر للسفر بسلاسة إلى مجموعة متنوعة من الوجهات عبر شبكات الطيران الخاصة بالشركتين”.

وأضافت أنه في إطار هذا التعاون “ستطلق الشركتان رحلات جديدة بين أبوظبي وأديس أبابا، ما يعزز الروابط ويعمق التعاون بين المنطقتين”.

وستبدأ الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها من مطار أديس أبابا بولي الدولي إلى مطار زايد الدولي في 15 تموز/يوليو المقبل، بينما ستطلق “الاتحاد للطيران” رحلات يومية إلى أديس أبابا اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق “وام”.

بور/

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