توقيع 14 اتفاقا للتعاون بين المغرب وإسبانيا أثناء زيارة أخنوش إلى مدريد

وقّعت إسبانيا 14 اتفاقا للتعاون مع المغرب في مدريد الخميس، في مسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين التي لطالما خيّمت عليها قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها.

يسيطر المغرب على الجزء الأكبر من المستعمرة الإسبانية السابقة الغنية بالموارد والتي تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر باستقلالها.

وتحسّنت العلاقات بين الرباط ومدريد عام 2022 بعدما أيّدت إسبانيا خطة المغرب لمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا لكن تحت السيادة المغربية، وهو موقف أيّدته كل من الولايات المتحدة وفرنسا.

واستضاف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نظيره المغربي عزيز أخنوش في مدريد قبل أن يشرفا على التوقيع على 14 اتفاقا.

وذكر بيان صادر عن مكتب سانشيز بأن الاتفاقات شملت التعاون في مجالات التعليم والرياضة والزراعة والصيد والكوارث الطبيعية.

وأكّد إعلان مشترك “رغبة البلدين تعزيز الحوار السياسي”.

وأشار سانشيز إلى ضرورة استغلال البلدين “الفرص الاقتصادية والثقافية والاجتماعية” التي توفرها استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال كأس العالم لكرة القدم 2030.

ولم يأت البيان على ذكر الصحراء الغربية. ويسعى المغرب لإدارة المجال الجوي للإقليم الخاضع حاليا لسيطرة إسبانيا انطلاقا من جزر الكناري.

وتعد الهجرة من بين القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. والمغرب شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في إدارة الهجرة غير النظامية ويضم الحدود البريّة الوحيدة للتكتل مع إفريقيا عبر جيبي سبتة ومليلية.

وقال وزير التجارة المغربي رياض مزور في مقابلة مع صحيفة “إل موندو” إن “المغرب يؤدي دورا بالغ الأهمية في مكافحة الهجرة غير النظامية”.

