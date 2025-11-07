توقيف أربعة أشخاص بعد “اضطرابات” خلال حفلة لأوركسترا إسرائيلية في باريس

أعلنت النيابة العامة في باريس الجمعة توقيف أربعة أشخاص على خلفية “اضطرابات” شهدتها حفلة لأوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية مساء الخميس، تخللها إشعال شماريخ داخل قاعة الأوركسترا الفيلهارمونية للعاصمة الفرنسية.

وأقيمت الأمسية وسط جدل حاد بشأنها، اذ دعا ناشطون مؤيدون للفلسطينيين إلى إلغائها، بينما طالبت نقابة CGT-Spectacle التي تمثل العاملين في قطاعات الترفيه في فرنسا، الأوركسترا الفيلهارمونية “بتذكير جمهورها بالاتهامات الخطرة للغاية الموجهة لقادة” إسرائيل، خصوصا في ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة. وعززت السلطات الإجراءات الأمنية في محيط الموقع.

وأظهرت مقاطع فيديو تمّ تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، شخصا على الأقل يشعل شمروخا في القاعة، ليسارع آخرون نحوه ويقوم بعضهم بنزعه من يده للعمل على إخماده، بينما انهال عليه آخرون بالضرب وتوجيه اللكمات.

وندد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز “بشدة بهذه التصرفات”، معتبرا عبر منصة إكس ان “لا مبرر لها”. وأوضح أن عناصر الشرطة سارعوا الى “توقيف عدد من مثيري الاضطرابات الجسيمة داخل القاعة، واحتواء المتظاهرين خارجها”.

وكانت أوركسترا باريس الفيلهارمونية نددت “بشدة” في بيان بـ”الحوادث الجسيمة” التي وقعت خلال الأمسية.

وقالت إن “مدينة الموسيقى – أوركسترا باريس تستنكر بشدة وتدين الحوادث الجسيمة (…) التي وقعت خلال الحفل الموسيقي الذي قدمته أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية بقيادة لاهف شاني وعازف البيانو السير أندراس شيف”.

وأضافت أنها “قدمت شكوى” بشأنها.

وأوضحت الأوركسترا أنه “في ثلاث مناسبات، حاول متفرجون يحملون تذاكر تعطيل الحفلة بطرق مختلفة، بما في ذلك استخدام شماريخ مرتين. تدخل أفراد آخرون من الجمهور ووقعت صدامات”.

وأضافت “جرى إبعاد مثيري الشغب واستؤنف الحفل بعد وقفه وانتهى بهدوء”.

ودعا يوناتان عرفي، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، عبر منصة إكس إلى “فرض عقوبات صارمة” على هؤلاء “المُحرِّضين البغيضين”. وأضاف “دعوات المقاطعة والاضطرابات المتزايدة غير مقبولة. ولن تمنع الفنانين الذين تستهدفهم الكراهية من ملاقاة حفاوة الجمهور”.

وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عبر منصة إكس “نرحب بالأوركسترا الوطنية الإسرائيلية (…) حرية الإبداع والبرمجة من قيم جمهوريتنا. لا ذريعة تبرر معاداة السامية!”.

ورأت “مدينة الموسيقى” التي تتبع لها أوركسترا باريس الفيلهارمونية في بيان أن “لا شيء يبرر” الأعمال التي وقعت مساء الخميس.

وأضاف البيان “لقد برهنت الأوركسترا الفيلهارمونية استجابتها من خلال معالجة مختلف المخاوف التي أثيرت في الأيام الأخيرة بشأن هذا الحفل. ومع ذلك، فإن العنف أمر لا يمكن التسامح معه البتة. والسماح بدخوله إلى قاعة حفلات خطر للغاية”.

