توقيف الرئيس السريلانكي السابق رانيل ويكريميسينغه (الشرطة)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أوقفت السلطات السريلانكية الجمعة الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغه بشبهة “إساءة استخدام أموال الحكومة”، حسبما أفاد مسؤول في الشرطة وكالة فرانس برس.

ويتم التحقيق مع ويكريمسينغه على خلفية زيارة أجراها إلى لندن في أيلول/سبتمبر 2023 لحضور احتفال نظمته جامعة بريطانية على شرف زوجته، وذلك خلال فترة توليه الرئاسة.

وقال المسؤول “سنحضره أمام محكمة كولومبو فورت” مضيفا أن السلطات تتهمه باستغلال موارد الدولة لأغراض خاصة.

وكان ويكريميسنغه قد توقف في لندن في 2023 خلال عودته من هافانا حيث حضر قمة لمجموعة الـ77.

وحضر برفقة زوجته مراسم في جامعة ولفرهامبتون.

ويؤكد ويكريمسينغه أن زوجته سددت نفقات سفرها وعلى عدم استخدام أي أموال عامة.

لكن “قسم التحقيقات الجنائية” في الشرطة يقول إن ويكريمسينغه استخدم أموال الحكومة للسفر للقيام بزيارة خاصة وأن تكاليف حراسه الشخصيين سُددت من المال العام.

تولى ويكريميسنغه الرئاسة في تموز/يوليو 2022 للفترة المتبقية من ولاية غوتابايا راجابكسا الذي استقال عقب أشهر من الاحتجاجات بشأن الفساد وسوء الإدارة.

ويُنسب إلى ويكريميسنغه الفضل في استقرار الاقتصاد بعد أسوأ أزمة مالية يشهدها هذا البلد في 2022.

وخسر معركة لإعادة انتخابه في أيلول/سبتمبر.

اج/غد/الح

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

