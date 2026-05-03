توقيف الطيار ومساعده في حادث تحطم طائرة عسكرية بوليفية

afp_tickers

2دقائق

أوقفت السلطات في بوليفيا القائد ومساعد القائد اللذين كانا في قمرة قيادة طائرة شحن تابعة لسلاح الجو البوليفي تحطمت في وقت سابق من هذا العام ما أسفر عن مقتل 22 شخصا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية السبت.

وقد تحطمت الطائرة من طراز “سي – 130 هيركوليز” بعد انحرافها عن المدرج في مطار إل ألتو الدولي الواقع على تخوم العاصمة لاباز في 27 شباط/فبراير.

انفصل جزء من جسم الطائرة وسقط في منطقة حضرية مكتظة بالسكان خارج المطار الذي يبعد حوالي 15 كيلومترا عن لاباز، ما أدى إلى وقوع ضحايا.

كانت الطائرة محملة بما يعادل 60 مليون دولار من العملة البوليفية، وتناثرت آلاف الأوراق النقدية في موقع التحطم.

هرع مئات السكان المحليين إلى حطام الطائرة لجمع الأموال، فاستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وأعلنت السلطات لاحقا بطلان الأوراق النقدية التي كانت تنقلها الطائرة، وهي شحنة من البنك المركزي البوليفي.

صرح المدعي العام فابيو مالدونادو لقناة “أونيتل” التلفزيونية بأن مذكّرتي توقيف صدرتا بحق الطيار ومساعده الخميس. وأضاف أنه تم استجوابهما الجمعة، ووُضعا رهن الحبس الاحتياطي بتهمة القتل غير العمد.

وخلص تحقيق أجرته القوات الجوية البوليفية ونُشر الخميس إلى أن الطائرة التي كان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم لم تتلقَ المعلومات اللازمة من برج المراقبة في الوقت المناسب، وحاولت تغيير مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد هبط الطيار على مقدمة الطائرة، ما جعل استخدام المكابح أكثر صعوبة على المدرج المبلل بالماء، بسبب الطقس السيء.

وقال رئيس لجنة التحقيق ريتشارد ألاركون في مؤتمر صحافي هذا الأسبوع “كان من الممكن تجنب هذا الحادث”.

جاك/جك