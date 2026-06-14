توقيف قائد سابق للشرطة البنغلاديشية مطلوب من الإنتربول في دبي

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أعلن وزير الداخلية البنغلادشي صلاح الدين أحمد الأحد أن قائدا سابقا لشرطة بنغلادش كان فارّا من العدالة، وملاحقا في بلاده في عدة قضايا تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد، أُوقف في دبي.

وكان المفتش العامّ السابق للشرطة والقائد السابق لقوة التدخل الخاصة بناظير أحمد ملاحقا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء البنغلادشي، ونشرة حمراء من الإنتربول.

وقال صلاح الدين أمام البرلمان “تم توقيف بناظير أحمد في 12 حزيران/يونيو، وسيُرحَّل قريبا”.

وأضاف “إنه نجاح كبير جدا. بفضل الجهود التي نبذلها، نريد كسر ثقافة الإفلات من العقاب”.

وأفاد بأن بنغلادش ستقدّم خلال ثلاثين يوما طلبَ تسليم رسميّا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية فرضت في العام 2021 عقوبات على بناظير أحمد وستة ضباط آخرين من كتيبة العمل السريع بتهمة خطف واحتجاز معارضين بصورة غير قانونية في عهد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة (2009-2024).

وكان بناظير أحمد من المقرّبين من حسينة، وغادر بنغلادش قبل بضعة أشهر من الإطاحة بها.

وتعيش الشيخة حسينة في المنفى في الهند منذ أُطيحت من الحكم في آب/أغسطس 2024.

سا/س ح/ع ش