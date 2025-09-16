توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 في بلغاريا (مصدر قضائي)

afp_tickers

2دقائق

أوقف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020 في مطار صوفيا في الخامس من أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلنت الناطقة باسم محكمة العاصمة البلغارية الثلاثاء.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة روسوس التي كانت تحمل شحنة نترات الأمونيوم تمّ تخزينها في ميناء بيروت حيث رست، وانفجرت في الرابع من آب/أغسطس 2020 ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتسبب بأضرار جسيمة.

ومثل مالك السفينة عقب توقيفه أمام محكمة صوفيا في السابع من أيلول/سبتمبر والتي امرت باحتجازه “لمدة اقصاها 40 يوما”، بحسب المتحدثة.

وينص القانون البلغاري على منح السلطات التي تطلب تسليم المطلوبين مهلة 40 يوما لتقديم الوثائق اللازمة لتبرير نقلهم.

وأكد مصدر قضائي بلغاري آخر لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن هويته، أن غريتشوشكين أوقف لدى وصوله من بافوس (قبرص) تنفيذا لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

والنشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول هي “طلب موجه إلى هيئات إنفاذ القانون في كل أنحاء العالم لتحديد مكان شخص وتوقيفه في انتظار تسليمه” أو “اتخاذ إجراء قانوني”.

رب/الح-ريم/الح