توقيف مدير شركة طيران ليبية خاصة بتهمة نقل مهاجرين غير نظاميين

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أُوقف المدير التجاري لشركة الطيران الليبية غدامس في إطار تحقيق بشأن نقل مهاجرين راغبين بدخول أراضي الولايات المتحدة عبر أراضي نيكاراغوا، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

القضية تتّصل برحلات جوية نظّمتها شركة الطيران الليبية الخاصة غدامس انطلاقا من مطاري طرابلس وبنغازي ونقلت “مئات الأشخاص الراغبين في دخول أراضي الولايات المتحدة عبر أراضي جمهورية نيكاراغوا، بالمخالفة لقواعد الهجرة النافذة”، وفق بيان أصدره مكتب النائب العام.

في إطار هذا التحقيق أمرت السلطات بـ”حبس المدير التجاري في شركة غدامس للطيران، لارتكابه نشاطاً ضاراً بمصالح البلاد”، وفق ما أعلن المصدر في وقت متأخر الأحد.

وأوضح النائب العام أن الشركة “مارست نشاطاً تمثل في تسيير رحلات جوية كان على متنها مئات الأشخاص المنتمين إلى بلدان شرق آسيا دون مراعاة التزامات الناقل الجوي والتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة وكذلك المقتضيات المنبثقة عن الصكوك الدولية المصادق عليها لاسيما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو”.

وفق تحقيق نشرته صحيفة “لوموند” في أواخر أيار/مايو، نقلت رحلات جوية عدة مستأجرة لشركة غدامس للطيران مئات المهاجرين الآسيويين من بنغازي (شرق) وطرابلس (غرب) إلى ماناغوا في نيكاراغوا.

ومنذ سنوات يحظر على غدامس للطيران، على غرار معظم شركات الطيران الليبية العامة والخاصة، دخول المجال الجوي للاتحاد الأوروبي، لأسباب أمنية.

منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

واستغلت عصابات الإتجار بالبشر عدم الاستقرار السائد لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى اوروبا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، هناك أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية، معظمهم من النيجريين والمصريين.

لكن وزير الداخلية في حكومة طرابلس، عماد الطرابلسي، أعلن في 10 تموز/يوليو أن هناك في ليبيا “نحو 2,5 مليون” أجنبي، “70 إلى 80 في المئة منهم دخلوا بصورة غير قانونية”.

رب/ود/ص ك