توقيف مسلح الأحد في ملعب غولف تابع لترامب في كاليفورنيا قبيل زيارة للرئيس

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أوقف رجل مسلح الأحد في ملعب للغولف يملكه دونالد ترامب في كاليفورنيا قبل يومين من زيارة مقررة للرئيس الأميركي إلى الموقع مساء الثلاثاء، وفق ما أعلن مكتب شريف مقاطعة لوس أنجليس في بيان.

وأثار الرجل الشبهات لأنه “شوهد يتجول في ملعب الغولف ويلتقط صورا ومقاطع فيديو، وبدا كأنه يراقب النشاطات المتعلقة بالتخطيط الأمني”، وفق البيان.

وجرت عملية التوقيف بعد ظهر الأحد في ملعب الغولف الواقع في رانشو بالس فيرديس قرب لوس أنجليس. ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى هناك مساء الثلاثاء لحضور عشاء تنظمه اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لجمع التبرعات.

وكان المشتبه به الذي حُدِّدت هويته على أنه جانين جون تايل يحمل “مخزنا يتسع ل16 طلقة ويحتوي على ذخيرة” في جيب بنطاله.

وخلال تفتيش سيارة هذا الرجل البالغ 38 عاما، صادر عناصر مكتب الشريف أيضا “مسدسا مُلقّما” ومخزن ذخيرة آخر يحتوي على ذخيرة، بحسب البيان.

وبعد ذلك، أجرى الشريف وأجهزة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي عملية تفتيش لمنزل هذا الرجل في داوني، إحدى ضواحي لوس أنجليس، حيث عثروا على بندقية ومسدس وسترة واقية من الرصاص ومخازن ذخيرة وذخيرة وجهازي لاسلكي و”دفاتر تحتوي على عبارات مثيرة للقلق”.

وقدّم المحققون الملف صباح الثلاثاء إلى مكتب المدعي العام في لوس أنجليس الذي سيبتّ مسألة ملاحقات قضائية محتملة.

– محاولات اغتيال –

ومنذ حملته الرئاسية الأخيرة، تعرض دونالد ترامب لمحاولات اغتيال متعددة.

في تموز/يوليو 2024، أصيب ترامب في أذنه برصاصة أطلقها قناص تمركز على سطح مبنى يطل على أحد تجمعاته الانتخابية في مدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا.

وفي أيلول/سبتمبر من العام نفسه، أُمسك برجل مسلح في محيط نادي “ترامب إنترناشونال” للغولف في وست بالم بيتش في ولاية فلوريدا، بينما كان الرئيس يلعب الغولف في ذلك الموقع.

وفي نيسان/أبريل الماضي، اضطر الرئيس لمغادرة عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في واشنطن بشكل عاجل عندما حاول رجل مسلح اقتحام القاعة واندلع إثر ذلك تبادل لإطلاق النار.

وستكون زيارة دونالد ترامب لمنتجع الغولف في كاليفورنيا الثلاثاء مغلقة أمام وسائل الإعلام. ومن المقرر أن يدافع خلالها عن حصيلة أدائه ويحشد الدعم المالي، وذلك قبل حوالى ثلاثة أشهر من انتخابات منتصف الولاية التي قد يخسر فيها الجمهوريون هيمنتهم على الكونغرس.

وتعد زياراته إلى كاليفورنيا نادرة.

وقبل ساعات من زيارته، وقبل إعلان عملية توقيف المسلح، انتهز الحاكم غافين نيوسوم الفرصة للتذكير بأن إدارة ترامب تواصل عرقلة المساعدات الفدرالية المخصصة لإعادة إعمار لوس أنجليس، بعد مرور 18 شهرا على الحرائق المميتة التي اجتاحت المدينة.

وأضاف نيوسوم، الديموقراطي الذي يطمح للترشح إلى الرئاسة عام 2028 “آمل بأن تتيح زيارة الرئيس ترامب توصيل الأموال الفدرالية المخصصة لإعادة الإعمار والتي طال انتظارها، مباشرة إلى العائلات التي تعمل على إعادة البناء عقب حرائق لوس أنجليس”.

وتابع “إنها فرصة للرئيس للوفاء بالتزامه توفير الأموال التي وعد بها هؤلاء الناجين. هناك لحظات تسمو فوق السياسة، وقد تكون هذه اللحظة إحداها، يا سيادة الرئيس”.

رفو/الح/ملك