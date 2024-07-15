توقيف ناشطتين في لندن إثر وقفة معارضة لبيع الأسلحة لإسرائيل

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أوقفت الشرطة ناشطتين من منظمة “مطالب الشباب” المؤيدة للفلسطينيين في لندن الاثنين بعد تحرك نظمتاه للتنديد ببيع الأسلحة لإسرائيل أمام ضريح الجندي المجهول.

فرشت الناشطتان العلم الفلسطيني ووضعتا الزهور على درجات النصب التذكاري الشهير في حي الوزارات وكتبتا “180 ألف قتيل” بالطلاء على الأسفلت.

ويشير هذا الرقم إلى مقال نشر مؤخرا في مجلة لانسيت وقدر، من خلال استقراء البيانات الرسمية، أن “ما يصل إلى 186 ألفاً أو أكثر” قتلوا على الأرجح في قطاع غزة المحاصر منذ بدء العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي رداً على هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق ما أوضحت المجموعة الشبابية في بيان صحافي.

وحملت الناشطتان لافتتين كتب عليهما “كفوا عن تسليح إسرائيل” و”لن يحدث مرة أخرى ضد أي كان”.

ونقل البيان عن إحداهما أوليفيا بورنيت (22 عاماً) وهي من ليدز قولها “يذكرنا هذا النصب التذكاري بأولئك الذين ضحوا بحياتهم لمحاربة الإبادة الجماعية” خلال الحرب العالمية الثانية. وأضافت أن هذا “لن يحدث مرة أخرى ضد أي كان”.

وقالت شرطة لندن إنها أوقفت الناشطتين المتهمتين بإلحاق أضرار بالنصب.وكتبت على منصة إكس أن “لكل شخص الحق في التظاهر السلمي، ولكن عندما يتجاوز ذلك حدود ما يسمح به القانون، سنتخذ الإجراءات اللازمة”.

وتقول مجموعة “مطالب الشباب” إنها تقوم بحملة من أجل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وإلغاء تراخيص النفط والغاز التي أصدرتها الحكومة المحافظة منذ عام 2021.

وهي تعتزم التحرك مجدداً الأربعاء بمناسبة خطاب العرش الذي يلقيه الملك تشارلز الثالث خلال افتتاح جلسة البرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 4 تموز/يوليو.

مه/ص ك/نور