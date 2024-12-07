توقيف 48 متظاهرا مؤيدا للاتحاد الأوروبي في جورجيا

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أعلنت السلطات الجورجية السبت أنها أوقفت ليلا 48 شخصا خلال الاحتجاجات المؤيدة للإتحاد الأوروبي والتي استخدمت لتفريقها خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه ليل الجمعة السبت “أوقفت الشرطة 48 شخصا بتهمة عصيان أوامر الشرطة والتخريب”.

واوضحت الوزارة أن الشرطة فرقت الحشد بعدما “اتخذت تصرفات بعض المشاركين في التظاهرة طابعا عنيفا”، فقد قام متظاهرون بشتم أفراد من الشرطة ورشقهم بالحجارة.

واشارت الوزارة إلى أن شرطيا أصيب جراء اطلاق مفرقعات.

وتشهد جورجيا منذ أكثر من أسبوع حركة احتجاجية مناهضة للحكومة التي تتهمها المعارضة بتعليق محادثات انضمام هذا البلد الواقع في منطقة القوقاز، إلى الإتحاد الأوروبي وتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 تشرين الأول/أكتوبر.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بأن شرطة مكافحة الشغب تدخلت لتفريق المسيرة أمام مبنى البرلمان باستخدام خراطيم المياه وأجرت اعتقالات مع تراجع الحشد بضعة أمتار.

وكان عدد المشاركين أقل الجمعة مقارنة بالأيام السابقة بعدما أوقفت الشرطة الكثير من قادة المعارضة وأشخاصا تتهمهم السلطات بـ “تنظيم أعمال العنف” خلال التظاهرات في تبليسي.

وأوقف ما مجموعه 341 متظاهرا منذ بداية الحراك، واصيب نحو 150 شرطيا، بحسب السلطات.

يم/ريم/غ ر