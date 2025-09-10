تونس: “الاعتداء” على سفينة مساعدات متجهة لغزة “مدبر”

3دقائق

من طارق عمارة

تونس (رويترز) – قالت وزارة الداخلية التونسية يوم الأربعاء إن “الاعتداء” على سفينة راسية في ميناء سيدي بوسعيد كان “مدبرا”، وذلك بعدما أعلن أسطول الصمود العالمي المتجه لغزة أن إحدى سفنه تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في ثاني ضربة من نوعها في غضون يومين.

والأسطول مبادرة إغاثة دولية تسعى لنقل المساعدات لغزة ومحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع.

ويصف المنظمون ضربات المسيرات بأنها محاولات إسرائيلية متعمدة لعرقلة المهمة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق.

ولم تقع إصابات، وسيطرت سلطات الحماية المدنية على حريق اندلع على متن قارب مساء يوم الأربعاء.

ولم توجه وزارة الداخلية التونسية اتهامات لأي جهة، غير أنها قالت في بيان “تتولى مصالح وزارة الداخلية إجراء كل التحريات والأبحاث لكشف الحقائق كلها حتى يطلع الرأي العام، لا في تونس وحدها بل في العالم كله، على من خطط لهذا الاعتداء وعلى من تواطأ وعلى من تولى التنفيذ”.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، تدفق آلاف التونسيين إلى شاطئ سيدي بوسعيد قرب العاصمة تونس لدعم أسطول “الصمود”.

ويحظى الأسطول الذي يضم المئات من النشطاء ويتألف من العشرات من القوارب بدعم وفود من 44 دولة، بما في ذلك الناشطة السويدية جريتا تونبري والسياسية اليسارية البرتغالية ماريانا مورتاجوا.

‭ ‬‬‬‬‬‬‬وتبقي إسرائيل على الحصار الذي تفرضه على غزة منذ تولي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السيطرة على القطاع الساحلي في عام 2007.

وظل الحصار قائما طوال الحرب الدائرة حاليا والتي اندلعت شرارتها بهجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على حماس أدى إلى مقتل أكثر من 64 ألف فلسطيني، بينما قال مرصد عالمي للجوع إن جزءا من القطاع يعاني من المجاعة.

وأغلقت إسرائيل قطاع غزة بريا في أوائل مارس آذار، ولم تسمح بدخول الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر مما أدى إلى نقص واسع النطاق في الغذاء. وتقول إن حماس تحول مسار المساعدات.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومروة غريب للنشرة العربية)