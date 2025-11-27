The Swiss voice in the world since 1935
تونس تطلق سراح المحامية البارزة سنية الدهماني المنتقدة البارزة للرئيس

تونس (رويترز) – قالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) إن السلطات التونسية أفرجت يوم الخميس عن المحامية البارزة والمعلقة الاعلامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقاداتها للرئيس قيس سعيّد، بعد عام ونصف العام قضته في السجن بسبب تصريحات انتقدت فيها سياسات سعيّد.

وتعد الدهماني واحدة من الأصوات البارزة المدافعة عن الحريات في تونس، وأثار اعتقالها موجة تضامن واسعة محليا ودوليا من محامين ونشطاء في المجتمع المدني قالوا إن القضية ذات بعد سياسي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر قضائي قوله إن الدهماني أفرج عنها بموجب قرار إطلاق سراح مشروط صادر عن وزيرة العدل.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس – تحرير سلمى نجم)

