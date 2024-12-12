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تونس تنتشل جثث 7 مهاجرين قبالة سواحلها وتنقذ 27 آخرين

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تونس (رويترز) – قال الحرس الوطني التونسي يوم الخميس إن خفر السواحل انتشل جثث سبعة مهاجرين قبالة سواحل تونس، في أحدث كارثة لقوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

وأنقذ خفر السواحل 27 آخرين كانوا على متن القارب ذاته الذي تعطل وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان جميع المهاجرين على متن القارب من بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وتواجه تونس أزمة هجرة غير مسبوقة إذ حلت مكان ليبيا كنقطة الانطلاق الرئيسية للتونسيين ومواطني بلدان أخرى في أفريقيا يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية