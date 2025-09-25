تويوتا تفتتح قرية متطورة في اليابان لاختبار مركباتها الذاتية القيادة

afp_tickers

2دقائق

فتحت شركة “تويوتا” المصنّعة للسيارات قريتها الجديدة المتطورة في اليابان الخميس، في مشروع هدفه اختبار المركبات الذاتية القيادة وغيرها من التكنولوجيا المستقبلية.

وتعد القرية بيئة واقعية يمكن فيها اختبار مجموعة من الابتكارات انطلاقا من مركبات الأجرة الطائرة مرورا بالحيوانات الأليفة الآلية وصولا إلى المسيّرات التي ترافق أصحابها إلى المنزل ليلا.

وسينتقل قريبا حوالى 360 من موظفي “تويوتا” وغيرهم من المرتبطين بالشركة التي تعد مركباتها الأكثر مبيعا، إلى منازل ذكية في ما أطلقت عليها “ووفن سيتي” Woven City (المدينة المحبوكة).

ونقلت شبكة البث الوطنية “إن إتش كاي” عن رئيس “تويوتا” أكيو تويودا قوله في فعالية أقيمت لافتتاح القرية “هذا اختبار للمستقبل، ليست مجرّد بلدة”.

وتفيد الشركة بأنها تتوقع ارتفاع عدد سكان مجموعة المنازل التي أقيمت فوق مصنع لـ”تويوتا” خارج الخدمة على سفح جبل فوجي إلى ألفي شخص.

وسبق لتويودا أن وصف البلدة بأنها بمثابة “مختبر حي حيث يعد السكان مشاركين برغبتهم” ويمكن للمبتكرين اختبار أفكار ضمن بيئة آمنة.

وأفاد في كانون الثاني/يناير بأن “منازل ووفن سيتي ستكون في نهاية المطاف مواقع اختبار لتكنولوجيا المستقبل، مثل الروبوتات المنزلية، للمساعدة في الحياة اليومية”.

وضرب تويودا مثالا لروبوت يتعلّم كيف يقوم بطيّ القمصان.

ويقود نجله دايسوك تويودا المشروع الذي أُعلن للمرة الأولى في 2020.

وسيتم اختبار حافلات “إي-باليت” الذاتية القيادة التي تنتجها الشركة في “ووفن سيتي” إلى جانب اختراعات أخرى.

كاف-هيه/لين/ب ق