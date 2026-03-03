توي الألمانية ستعيد آلاف السياح العالقين على سفينتين بالخليج

أعلنت شركة “توي” الألمانية العملاقة للسياحة والسفر الثلاثاء بأنها تخطط لإعادة آلاف السيّاح العالقين على متن سفينتين سياحيتين في الخليج إلى بلدانهم في ظل الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.

علقت السفينتان في أبوظبي والدوحة. وبحسب “جمعية الشحن الألمانية”، فإنهما تحملان حوالى 7000 من الركاب والعاملين على متنهما.

وأفاد رئيس “توي” التنفيذي سيباستيان إيبل في تصريح لشبكة “زي دي إف” بأن “إعادة (الركاب) مسؤوليتنا التي نأخذها على محمل الجد بشكل كبير”.

وقال إن الشركة تعمل مع شركات طيران بينها “الاتحاد للطيران” و”طيران الإمارات” و”الخطوط الجوية القطرية”.

وأضاف “كل شيء منظّم لكن عندما يكون لديك 5000 زبون على سفينتين ولا تضم كل طائرة سوى مئتي مقعد، يستغرق الأمر وقتا”.

وقال إيبل في تصريحات منفصلة لـ”إن تي في” إن “توي” كان لديها حوالى 10 آلاف عميل يقضون إجازات في المنطقة بالمجمل، بينهم أشخاص ليسوا على متن سفن سياحية بل في الفنادق.

وأضاف “نأمل بأن يكون بإمكاننا بدء عملية إعادتهم اليوم”.

وأشار إلى أن “توي فلاي”، الناقلة الجوية التابعة للشركة نفسها، لديها طائرات مستعدة “للتوجه إلى هناك فور حصولنا على إذن بذلك ونقل العملاء في أسرع وقت ممكن”.

تأثّر السياح بأكبر اضطراب شهدته حركة السفر العالمية منذ وباء كوفيد بعدما ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران وقتلتا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وردّت طهران بضرب أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

في المجموع، علق حوالى 30 ألف سائح ألماني في الشرق الأوسط فيما أُلغيت آلاف الرحلات الجوية.

وأعلنت الحكومة الألمانية الاثنين بأنها ستسيّر رحلات مستأجرة إلى السعودية وعُمان لإجلاء الأشخاص الأكثر ضعفا بمن فيهم الأطفال وكبار السن والحوامل.

وذكرت الخارجية بأنها تتعاون مع “توي” ومجموعة “لوفتهانزا” و”جمعية السفر الألمانية”.

