تيسلا تستعد للكشف عن مركبتها للأجرة الآلية بتأخير سنوات عن منافسيها

afp_tickers

7دقائق

كثرت الشائعات والتكهنات في شأن سيارة الأجرة الآلية الذاتية القيادة التي تكشف شركة “تيسلا” الأميركية النقاب عنها الخميس، إذ حرصت المجموعة على إحاطة هذا الحدث المرتقب بالغموض، مع أن سيارات التاكسي الكهربائية المستقلة باتت اصلا قيد الاستخدام منذ سنوات في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقد تحدث إيلون ماسك، رئيس الشركة المتخصصة في السيارات الكهربائية، لماما مرات عدة منذ نيسان/ابريل عن العرض التقديمي الذي كان مقررا في بادئ الأمر في الثامن من آب/أغسطس، لكنه أرجئ إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح في منتصف تموز/يوليو “لقد طلبتُ ما أعتقد أنه تغيير مهم في التصميم الأمامي، ويتيح لنا الوقت الإضافي الكشف عن بعض الأمور الصغيرة الأخرى”.

وفي 25 أيلول/سبتمبر، كشف عن عنوان الحدث “We, Robot” (“نحن الروبوت”)، في إشارة إلى عمل الخيال العلمي “I, Robot” (“أنا الروبوت”) للكاتب ايزاك أسيموف، الذي طُرح في المكتبات عام 1950 واقتُبس في السينما عام 2004.

وترافق هذا المنشور صورة تظهر ما يبدو أنها عدسة كاميرا، مع ذكر تاريخ الخميس ولوس أنجليس، وتعليق جاء فيه “هذا سيُدرج في كتب التاريخ”.

أما التفاصيل الأخرى فبقيت ضمن إطار الشائعات والتكهنات، بما يشمل حتى موقع العرض، وهي استوديوهات وارنر في لوس أنجليس، ما قد يتيح تسيير المركبة في الشوارع وسط ديكورات سينمائية.

ورأى مراقبون شاحنات تيسلا في الموقع والتقطوا صورا لسيارة ملفوفة بغطاء أصفر فاتح، ما فُسّر بأنّه تمويه لسيارة أجرة آلية.

– “ثورة في النقل الحضري” –

السيارة، التي ستسمى “سايبركاب”، مستوحاة برأي البعض من طراز “موديل 3” الذي طرحته “تيسلا” في عام 2017، ولكن بالنسبة لآخرين، فإنه مستوحى من شاحنة البيك اب “سايبرتراك” Cybertruck التي بدأ تسليمها في نهاية عام 2023 بعد سنوات من التأخير. وقد رأى آخرون في الطراز الجديد مزيجا من الطرازين المذكورين.

ولكن لا يزال هناك طريق طويل قبل أن يصبح التنقل عبر “سايبركاب” متاحا بصورة كبيرة.

وجاء في تحليل لـ”يو بي اس”: “نعتقد أن نشر سيارة أجرة تيسلا الآلية على نطاق واسع أمر غير مرجح في السنوات المقبلة”.

وعلق غاريت نيلسون من “سي اف ار ايه ريسرتش” CFRA Research قائلاً “لدى إيلون ماسك تاريخ طويل من المبالغة بشأن توفر منتجات تيسلا المختلفة في السوق – ونعتقد أن التاكسي الآلي لن يشذّ عن هذه القاعدة”.

يتوقع محللو شركة “ويدبوش” أن تكشف الشركة عن تقنيات ثورية على صعد القيادة الذاتية”، مشددين على أن قلّة من العروض التقديمية للشركة تحظى بهذا المقدار من الاهتمام.

وقد بدأت سيارات الأجرة الآلية تنقل عملاء على الطرق في الكثير من المدن في الولايات المتحدة منذ عام 2021، بفضل خدمة “وايمو” Waymo من “غوغل”، و”كروز” من شركة السيارات العملاقة “جنرال موتورز”.

وتسيّر “وايمو” أكثر من 700 مركبة أجرة آلية، وهي سيارات جاكوار بيضاء، بينها 300 سيارة في سان فرانسيسكو حيث أصبحت الآن في متناول عامة الناس ولم تعد مقتصرة على المختبرين والمطورين فقط.

كل أسبوع، يتم تسيير مئة ألف رحلة مدفوعة، في كل منها ما يصل إلى أربعة ركاب، مع خدمة “وايمو” الموجودة أيضا في فينيكس (أريزونا) وأوستن (تكساس) حيث تنشط “تيسلا”، وفي لوس أنجليس، وقريبا في أتلانتا (جورجيا).

ومع توافر السيارات بسهولة تشبه طلب رحلات الأجرة على “أوبر” و”ليفت”، وبأسعار مشابهة لهاتين الخدمتين، أصبحت الرحلات بمركبات الأجرة الآلية جزءا من الحياة اليومية لسكان كثر، حتى أنها باتت تستقطب زائرين كثيرين مهتمين بعيش هذه التجربة.

وفي الصين، تصل سيارات الأجرة الآلية عدد متزايد من المدن، وهي أرخص بكثير من سيارات الأجرة التقليدية.

لكن بالنسبة لـ”جنرال موتورز”، تبدو الطريق أكثر وعورة. فقد علقت الشركة خدمتها للأجرة الآلية “كروز” في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لخمسة أشهر، بعد حوادث عدة. وكانت الخدمة تغطي وسط المدينة في كل من فينيكس وسان فرانسيسكو وهيوستن وأوستن.

وقالت رئيسة المجموعة ماري بارا في مؤتمر للمستثمرين الثلاثاء “في الأسابيع الأخيرة، بدأ تسيير رحلات +كروز+ بوجود مشرفين (في المركبات) في فينيكس ودالاس وهيوستن، وبدأت أخيرا اختبارات على القيادة بدون سائق في هيوستن”.

تثير مركبات الأجرة الآلية، المجهزة بالكاميرات وأجهزة الليدار (ليزر الكشف)، نقاشات حادة حول مخاطر التكنولوجيا. وقد تسبب نظام المساعدة على القيادة “أوتوبايلوت” في حوادث مميتة عبر مركبات تابعة لـ”تيسلا”.

وبالإضافة إلى التاكسي الآلي، يتوقع الخبراء أن يُصدر إيلون ماسك إعلانات تتعلق بمشاريع أخرى مثل السيارة الكهربائية منخفضة التكلفة “موديل 2″، المتوقع طرحها عام 2025 بسعر يناهز 25 ألف دولار، أو روبوته الآلي “أوبتيموس” المتوقع تسويقه في عام 2026، أو حتى مركبة “سايبر فان”، وهي نسخة من سيارة الأجرة الآلية تتسع لحوالى عشرة أشخاص.

وبالنسبة إلى “ويدبوش”، ستقدم تيسلا “تقنية طليعية تهدف إلى إحداث ثورة في النقل الحضري”، وذلك بفضل ثنائي الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية الكاملة.

بور-الم/جك/ب ح