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تي.آر.تي: رئيس المخابرات التركي التقى وفدا من حماس في أنقرة

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أنقرة (رويترز) – قالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) يوم الجمعة إن رئيس جهاز المخابرات التركي التقى وفدا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أنقرة وناقش المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت تي.آر.تي عن مصادر أمنية تركية قولها إن إبراهيم كالين رئيس جهاز المخابرات الوطني التركي التقى وفدا من قيادة المكتب السياسي لحركة حماس، دون الكشف عن أسماء أعضاء الوفد.

وتندد تركيا بالهجوم الإسرائيلي على غزة.

اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما شنت حماس هجوما على إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.

وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقالت تي.آر.تي إن جهاز المخابرات التركي على اتصال مع جميع الأطراف، بما في ذلك حماس وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة، ويجري جهودا دبلوماسية مكثفة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

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