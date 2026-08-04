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تَراجُع حاد لأرباح “لوفتهانزا” بفعل ارتفاع أكلاف وقود الطائرات نتيجة الحرب

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أعلنت مجموعة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” الثلاثاء أن أرباحها تراجعت بشدة في الربع الثاني من السنة بفعل تأثير ارتفاع أكلاف وقود الطائرات على نتائجها.

وأوضحت “لوفتهانزا” أن الأرباح الأساسية المستثناة منها البنود الظرفية ذات التأثيرات لمرة واحدة، هبطت بنحو 56 في المئة، إذ بلغت 440 مليون دولار، رغم ارتفاع المبيعات إلى 12,77 مليار دولار، أي بنسبة 10 في المئة،  خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران/يونيو.

وأضافت المجموعة التي تضم شركات الطيران “سويس إيرلاينز” و”بروكسل إيرلاينز” و”يورووينغز” و”لوفتهانزا” أن ارتفاع أسعار الوقود زاد التكاليف بنحو 863 مليون دولار.

وذكّر المدير المالي لـ”لوفتهانزا” تيل شترايخر بأن “الربع الثاني شهد ارتفاعا استثنائيا في أكلاف الوقود وتصاعدا في حال الغموض الجيوسياسي”.

وأعرب عن ثقته بأن استراتيجية المجموعة “واستمرار الطلب القوي” سيعوّضان “جزءا كبيرا من زيادات الأكلاف”.

وتأثرت شركات عدة أخرى، من بينها “بريتيش إيرويز” و”إير فرانس–كيه إل إم” و”إيزي جت” و”أميركان إيرلاينز” و”راين إير”، بالارتفاع الكبير في أكلاف وقود الطائرات بفعل استمرار الحرب في الشرق الأوسط التي تُعطِّل إمدادات المنتجات البتروكيميائية عبر مضيق هرمز.

فبو/ب ح/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية