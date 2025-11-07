ثالث حاملة طائرات صينية تدخل الخدمة (إعلام رسمي)

دخلت ثالث حاملة طائرات صينية الخدمة عقب احتفال رسمي بتسليمها الى القوات البحرية حضره الرئيس شي جينبينغ، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الجمعة.

ويشكّل دخول حاملة الطائرات فوجيان الخدمة محطة رئيسية ضمن مسعى شي جينبينغ لتحديث الجيش الصيني وتعزيز قوته البحرية، في ظل التوتر مع تايوان وتجاذبات إقليمية بشأن السيادة على بحر الصين الجنوبي.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الاحتفال أقيم الأربعاء في ميناء بمقاطعة هاينان في جنوب البلاد.

وأضافت أنه “بعد الاحتفال، صعد شي جينبينغ الى متن فوجيان… واطلع على تطوير القدرات القتالية لنظام حاملة الطائرات، وبناء وتنفيذ نظام المنجنيق الكهرومغناطيسي”.

وحضر الاحتفال شي وعدد من قادة الدولة والحزب الشيوعي الحاكم، وفق لقطات بثّتها قناة “سي سي تي في” الرسمية.

وتتنافس الصين والولايات المتحدة على النفوذ البحري في آسيا والهادئ، ويرى خبراء أن واشنطن تتفوق إجمالا على صعيد القدرات العسكرية. لكن بكين خصصت مليارات الدولارات خلال الأعوام الماضية لتعزيز جيشها، في خطوة أثارت قلق دول في شرق القارة، على رغم تأكيد الصين أن غاياتها سلمية.

وخصص جزء أساسي من هذا الانفاق لتعزيز البحرية الصينية في وقت يسعى قادة البلاد الى تعزيز حضورها في المحيط الهادئ في مواجهة الولايات المتحدة والدول الحليفة لها.

وبعدما أجرت اختبارات بحرية خلال الأشهر الماضية، تنضم فوجيان رسميا في الخدمة الى حاملتي الطائرات الصينيتين لياونينغ وشاندونغ.

ويقول خبراء إن فوجيان تتمتع بأنظمة إقلاع أكثر تطورا، ما يتيح للقوات الجوية الصينية بأن تنشر في عرض البحر، طائرات حربية مزودة كميات أكبر من الذخائر والوقود.

