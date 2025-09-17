ثبات معدل التضخم في منطقة اليورو خلال آب/اغسطس

بقي معدل التضخم في منطقة اليورو ثابتا في آب/اغسطس، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية تمّت مراجعتها الأربعاء، في ظل التراجع الكبير في تكاليف الطاقة.

ووصل التضخم في منطقة اليورو إلى 2,0 في المئة في آب/اغسطس، بحسب ما ذكرت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، في مراجعة لنسبة 2,1 في المئة التي نشرتها في الثاني من أيلول/سبتمبر.

وتتوافق بيانات التضخم لشهر آب/اغسطس مع هدف البنك المركزي الأوروبي.

وجاءت المراجعة بشكل أساسي نتيجة التراجع الأكبر بقليل في أسعار الطاقة، بحسب ما أظهرت البيانات، في انخفاض بنسبة 2,0 في المئة عن آب/اغسطس مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 1,9 في المئة.

