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ثلاثة أطنان من المساعدات الطبية الإماراتية لمستشفيات غزة

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باشرت الإمارات بشكل عاجل تقديم ثلاثة أطنان من المساعدات الطبية ومجموعة من الأدوية لدعم المستشفيات التي مازالت تعمل في قطاع غزة، وذلك بعد التطورات الأخيرة في خان يونس، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن المساعدات الطبية تحتوي “على عدد من المستلزمات الطبية الضرورية واللازمة للمستشفيات في ظل حالة العجز التي تعاني منها، وأدوية للحالات المختلفة من الإصابات وكمية من الأنسولين لمرضى السكري، ومحاليل بأنواع مختلفة، لدعم القطاع الصحي في هذا الموقف الحرج”. 

وبلغت كمية المساعدات الطبية التي قدّمتها الإمارات للمستشفيات في القطاع 337 طنًا تحتوي على أجهزة طبية وأدوية ومستلزمات أساسية لوزارة الصحة، لزيادة القدرة الاستيعابية داخل مؤسسات الرعاية الطبية والمستشفيات، إضافة إلى 10 سيارات إسعاف.

كما أنشأت الإمارات مستشفيين، أحدهما ميداني في جنوب قطاع غزة، وآخر عائم في ميناء العريش المصري على بعد 40 كلم من القطاع.

والسبت أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس أن 90 فلسطينيا “نصفهم من النساء والاطفال” قتلوا في ضربة اسرائيلية على مخيم المواصي للنازحين في خان يونس بجنوب القطاع المدمر.

أم/نور

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